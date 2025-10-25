Fragile Waffenruhe – Warum es keinen Grund für Optimismus über den Frieden in Gaza gibt

Unter der Führung von Benjamin Netanjahu betrachtet das zionistische Regime den sogenannten „Trump-Plan für Gaza“ als entscheidenden Schritt zur Sicherung seiner langfristigen Sicherheit – ein Plan, der die vollständige Entwaffnung des Widerstands und den dauerhaften Ausschluss militärischer Bedrohungen als Voraussetzung für einen schrittweisen Rückzug seiner Streitkräfte vorsieht.

Wie Mehr News berichtet, betonte Netanjahu auf der Pressekonferenz im Weißen Haus am 29. September 2025, dass Gaza „eine dauerhaft entmilitarisierte Zone“ bleiben müsse. Die palästinensische Bewegung Hamas hingegen sieht in diesem Plan nicht das Ende der Besatzung, sondern deren Fortsetzung in anderer Form.

Führende Hamas-Vertreter in Doha und Istanbul erklärten, dass der Plan weder den vollständigen Abzug der zionistischen Armee garantiere noch der Palästinensischen Autonomiebehörde eine echte Rolle einräume – sie bezeichneten ihn vielmehr als „Verhandlungsrahmen“.

Diese Differenzen, die auf Erfahrungen mit gescheiterten Waffenruhen der Jahre 2023 und 2025 zurückgehen, machen die aktuelle Vereinbarung äußerst fragil. Die unterschiedlichen Lesarten des Abkommens verhindern nicht nur den Übergang in die zweite Phase des Plans, sondern bereiten zugleich den Boden für neue Spannungen, während das zionistische Regime seine Positionen mit medialen und diplomatischen Mitteln zu rechtfertigen versucht.

So erscheint die derzeitige Waffenruhe weniger als ein Friedensprozess, sondern vielmehr als eine riskante, temporäre Atempause.

Vorwände – die alte Taktik des zionistischen Regimes zur Sabotage des Friedens

Einer der kritischsten Punkte in der Umsetzung der Waffenruhe ist die wiederholte Vorwandpolitik des zionistischen Regimes hinsichtlich der Übergabe der Leichen gefallener israelischer Gefangener.

Gemäß der ersten Phase des „Trump-Plans“ sollte die Hamas bis zum 13. Oktober 2025 die sterblichen Überreste von 28 verstorbenen Gefangenen übergeben. Neun wurden bislang überstellt, während sich die übrigen mutmaßlich unter den Trümmern Gazas befinden.

Hamas erklärte, dass für die Bergung der Leichen Spezialausrüstung notwendig sei, da viele unter den Ruinen liegen, die durch israelische Bombardierungen entstanden sind. Das zionistische Regime wertete dies jedoch als „mangelnde Verpflichtung“ und verweigert weiterhin die Öffnung des Grenzübergangs Rafah für humanitäre Hilfe.

Diese Haltung, die Netanjahu als „Verteidigungsmaßnahme“ darstellt, verstößt nicht nur gegen das Abkommen, sondern verschärft auch das Leid der Zivilbevölkerung.

Die Vereinten Nationen warnten inzwischen vor einer sich rapide ausbreitenden Hungersnot. Hamas beschuldigt Tel Aviv wiederum, Leichen unbeteiligter Palästinenser als angebliche israelische Gefangene zurückzusenden.

Diese gegenseitigen Anschuldigungen zeigen deutlich: Die Vorwandpolitik des zionistischen Regimes ist Teil seiner Strategie, den Verhandlungsspielraum zu bewahren und jedes echte Vertrauensverhältnis zu verhindern.

Während in Tel Aviv Angehörige israelischer Gefangener demonstrieren, kämpfen die Menschen in Gaza ums Überleben. Solche Widersprüche verwandeln die Waffenruhe in ein politisches Spiel und lassen jede Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden schwinden – denn jeder Verzug erhöht das Risiko eines erneuten Bruchs des Abkommens.

Die Entwaffnung des Widerstands – eine unerfüllbare Illusion des zionistischen Regimes

Das zentrale Hindernis für eine dauerhafte Stabilisierung der Waffenruhe ist die Forderung nach Entwaffnung der Hamas – der Kernpunkt der zweiten Phase des „Trump-Plans“.

Netanjahu und Trump bestehen auf der vollständigen Zerstörung der militärischen Infrastruktur der Hamas, einschließlich der Tunnelsysteme und Offensivwaffen. Hamas hingegen bezeichnet diese Forderung als Versuch, „die Ideologie des Widerstands zu vernichten“.

Der Experte Hugh Lovatt vom Europäischen Rat für Auswärtige Beziehungen warnt, dass Hamas, die im Verlauf des Krieges Tausende neue Mitglieder gewonnen hat, keine Entwaffnung akzeptieren wird, solange keine Garantie für die Gründung eines souveränen palästinensischen Staates besteht.