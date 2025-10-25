Abschlusserklärung der IPU-Versammlung: Mitglieder fordern Stärkung des humanitären Völkerrechts

Die von allen Mitgliedern, einschließlich der Islamischen Republik Iran, unterzeichnete Abschlusserklärung der IPU-Versammlung betonte zudem die Stärkung des humanitären Völkerrechts und der Hilfsmaßnahmen in Krisenzeiten. Die Versammlung, die in Genf unter aktiver Teilnahme der iranischen Parlamentsdelegation stattfand, konzentrierte sich auf die Rolle der parlamentarischen Diplomatie bei der Förderung von Dialog, Solidarität und Multilateralismus als grundlegende Achse. Laut ParsToday unter Berufung auf die Nachrichtenagentur IRNA brachte die iranische Delegation bei der 151. Versammlung der Interparlamentarischen Union (IPU) die humanitären Positionen und Ansichten der Islamischen Republik Iran zum Ausdruck. Gleichzeitig betonte sie Irans Festhalten am Völkerrechtssystem und den gemeinsamen Prinzipien der Menschlichkeit in Krisenzeiten.

In der Abschlusserklärung der Interparlamentarischen Union (IPU) wurde der beispiellose Anstieg bewaffneter Konflikte sowie die Verletzlichkeit von Gruppen wie Zivilisten, Frauen, Kindern und Flüchtlingen betont. Sie unterstrich die dringende Notwendigkeit, kritische zivile Infrastruktur, Krankenhäuser und medizinisches Personal zu schützen. Die Erklärung verbot den Einsatz von Waffen mit langfristigen humanitären Auswirkungen, wie Antipersonenminen und Streumunition, und warnte vor einer Politisierung der humanitären Hilfe sowie vor Kürzungen lebenswichtiger Mittel.

Die IPU rief alle Regierungen dazu auf, einen schnellen und ungehinderten Zugang zu humanitärer Hilfe zu gewährleisten und Institutionen wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) finanziell und politisch zu unterstützen.

In der Erklärung verpflichteten sich die IPU-Mitglieder, die Rolle von Frauen und jungen Menschen in Entscheidungsprozessen im Zusammenhang mit Frieden und Sicherheit zu stärken und die parlamentarische Diplomatie zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit zu nutzen.