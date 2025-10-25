Nachrichten| Iran: UN-Sicherheitsrat muss unparteiisch handeln / Brasilien warnt vor einer Eskalation der Spannungen durch die USA

Laut ParsToday unter Berufung auf die Nachrichtenagentur IRNA erklärte Amir Saeed Iravani, Irans Botschafter und Vertreter bei den Vereinten Nationen, am Freitag, dass die UN-Charta aufgrund aggressiver Aktionen und des politischen Missbrauchs ihrer Mechanismen auf eine ernsthafte Probe gestellt worden sei.

Er fügte hinzu: „Der UN-Sicherheitsrat muss seiner Verantwortung unparteiisch, wirksam und ohne selektive Herangehensweise nachkommen. Kein Mitglied, auch wenn es mächtig ist, darf diese Institution für politische oder einseitige Zwecke missbrauchen oder manipulieren.“

UNO: Gaza-Krieg stellt eine absolute Missachtung der internationalen Vorschriften dar

Philippe Lazzarini, der Leiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), sagte, der Krieg des zionistischen Regimes im Gazastreifen zeige eine absolute Missachtung internationaler Vorschriften.

Er fügte hinzu: „80 Jahre lang haben die Vereinten Nationen keine Mühen gescheut, um Frieden zu schaffen, Armut und Hunger zu bekämpfen, die Menschenrechte zu fördern und eine auf Rechtsstaatlichkeit basierende Welt zu stärken.“

Russland, China und Iran: Die Aktivierung des „Snapback“-Mechanismus durch die EU-Troika ist rechtlich fehlerhaft

In einem Brief an den Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) Rafael Grossi erklärten die Botschafter und ständigen Vertreter Russlands, Chinas und Irans bei den Vereinten Nationen, dass der Rückgriff der drei europäischen Länder Großbritannien, Deutschland und Frankreich auf den sogenannten „Snapback“-Mechanismus grundsätzlich rechtlich und verfahrenstechnisch fehlerhaft sei.

Ermittlungen gegen mehrere spanische Manager wegen Mittäterschaft bei Kriegsverbrechen im Gazastreifen beginnen

Der Nationale Gerichtshof Spaniens gab bekannt, dass gegen leitende Angestellte des spanischen Stahlkonzerns Sidenor ein förmliches Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit bzw. Völkermord im Gazastreifen eingeleitet wurde.

Die Angeklagten sollen durch den Verkauf von Stahl an einen israelischen Rüstungskonzern Beihilfe zu diesen Verbrechen geleistet haben.

Die nächtlichen Angriffe Israels auf das Westjordanland sowie die gewalttätigen Übergriffe der Siedler dauern an

Nach den nächtlichen Angriffen der israelischen Armee und zionistischer Siedler auf verschiedene Gebiete des Westjordanlands berichteten lokale Quellen von Razzien in palästinensischen Häusern in Jenin, Nablus und Tulkarm, von brennenden Autos in Ramallah sowie von schweren Zusammenstößen mit Anwohnern.

Brasilien warnt vor einer Eskalation der Spannungen durch die USA

Angesichts der verstärkten US-Militärpräsenz in der Karibik und der zunehmenden Spannungen zwischen Washington und Caracas sagte Celso Amorim, ein Berater des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, am Freitag: „Jede militärische Intervention der USA in Venezuela hätte sehr zerstörerische Folgen für ganz Südamerika und würde die Region in Brand setzen.“

Kolumbianischer Präsident: „Wir werden nicht niederknien”

Nach der Verhängung von Sanktionen durch die USA hat Kolumbiens Präsident Gustavo Petro erklärt, er werde nicht aufgeben und seinen Weg fortsetzen.

Er bezeichnete die Sanktionen als Widerspruch, da sein Land sich bemühe, den Drogenhandel zu bekämpfen.

Frankreich liefert der Ukarine neue Kampfflugzeuge und Raketen

Großbritannien und Frankreich liefern der Ukraine bereits Waffen mit größerer Reichweite vom Typ Storm Shadow und Scalp.

In einem auf X veröffentlichten Video sagte der französische Präsident Emmanuel Macron: „In den kommenden Tagen werden wir weitere Aster-Raketen, neue Trainingsprogramme und neue Mirage-Kampfflugzeuge liefern.“