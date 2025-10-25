Lapid: Israel erlebt die gefährlichste politische Krise seiner Geschichte

Die Knesset (das israelische Parlament) teilte in einer schriftlichen Erklärung mit: Lapids Bemerkungen fielen während einer Sitzung des parlamentarischen Ausschusses zur Überwachung der israelischen Regierung, der sich mit der zunehmenden politischen Isolation Israels befasste. Laut ParsToday unter Berufung auf die Nachrichtenagentur IRNA wies Lapid, der Chef der israelischen Opposition, darauf hin, dass „Israel weiterhin die schwerste politische Krise seiner Geschichte erlebt“.

In der Sitzung fügte Lapid hinzu: „Selbst nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens im Gazastreifen befindet sich Israel immer noch inmitten der gefährlichsten politischen Krise seiner Geschichte. 142 Regierungen haben den Staat Palästina anerkannt, während der norwegische Staatsfonds beschlossen hat, seine Gelder aus Israel abzuziehen, insbesondere von israelischen Banken.“

Er bemerkte außerdem: „Internationale Unternehmen haben ihre Teilnahme an Projekten in Israel abgesagt und in Europa werden israelische Produkte still und leise aus den Regalen genommen.“

52 Prozent der Israelis sind gegen eine Kandidatur Netanjahus für die bevorstehenden Wahlen

Eine neue Umfrage des israelischen Senders Channel 12 zeigt, dass 52 Prozent der Israelis die Kandidatur Benjamin Netanjahus für die bevorstehenden Wahlen ablehnen, während ihn 41 Prozent unterstützen. Das Palästinensische Informationszentrum fügte hinzu: „In Israels politischer Szene zeichnen sich neue Bewegungen und Ausrichtungen ab, die auf den allmählichen Zusammenbruch der von Benjamin Netanjahu geführten Regierungskoalition hindeuten. Angesichts der zunehmenden Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dem Kabinett sowie der Streitigkeiten über das Haredim-Wehrdienstgesetz, die Haushaltskrise 2026 und die Justizreformen sprechen Analysten von der Möglichkeit vorgezogener Wahlen Mitte 2026.“

Entlassungswelle in Israel isoliert Netanjahu

Mit Blick auf die jüngsten Entlassungen und Rücktritte in der politischen und militärischen Sicherheitsstruktur des zionistischen Regimes schrieb die zionistische Zeitung Yedioth Ahronoth: „Diese Angelegenheit weist auf die zunehmende Isolation Netanjahus in Israel hin.”

In einer scharfen Reaktion auf die Entlassung von Tzachi Hanegbi, dem israelischen Sicherheitsberater, fügte die Zeitung hinzu, die zunehmende Welle von Entlassungen und Rücktritten hochrangiger Beamter habe das Kabinett Netanjahus an den Rand des Zusammenbruchs gebracht.

Laut dieser hebräischsprachigen Zeitung wurden in den letzten Monaten die meisten hochrangigen Mitarbeiter und Berater Netanjahus entweder entlassen oder sind von ihren Posten zurückgetreten bzw. in diplomatische Ämter versetzt worden.

Israel bricht von innen heraus zusammen

Zvi Bar'el, Westasien-Experte der Zeitung Haaretz, betonte in einem Artikel: „Trotz des behaupteten Sieges im Gaza-Krieg hat das zionistische Regime einen inneren Zusammenbruch erlitten, den man als ‚Nakba Israels von innen‘ bezeichnen kann.“