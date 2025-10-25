Palästinensische Gruppen bei Treffen in Kairo: Zionistische Besatzertruppen müssen sich aus dem Gazastreifen zurückziehen

Laut ParsToday forderten palästinensische Widerstandsgruppen am Ende ihres zweitägigen Treffens am Freitag in Kairo, zu dem sie offiziell von der ägyptischen Regierung eingeladen und von Präsident Abdel Fattah al-Sisi unterstützt worden waren, die vollständige Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens, den Abzug der israelischen Besatzungstruppen aus dem Gazastreifen, die Aufhebung der Belagerung und den Beginn des Wiederaufbaus des Gebiets. Bei dem Treffen wurde die zweite Phase von Trumps Plan für den Waffenstillstand im Gazastreifen erörtert und der Grundstein für einen umfassenden nationalen Dialog gelegt, der auf die Wahrung des palästinensischen Nationalprojekts und die Wiederherstellung der nationalen Einheit abzielt.

Die palästinensischen Gruppen verurteilten zudem jegliche Annexions- oder Zwangsumsiedlungspläne im Gazastreifen, dem Westjordanland und in al-Quds (Jerusalem).

Unterdessen betonte Ziad Nakhalah, der Generalsekretär des Palästinensischen Islamischen Dschihad, dass die Festigung des Waffenstillstandsabkommens im Gazastreifen von der Bereitschaft beider Seiten, also der palästinensischen wie der israelischen, abhänge, die Bestimmungen dieses Abkommens umzusetzen.

Er kündigte außerdem an: „Solange das israelische Regime an dem Waffenstillstand festhält, werden auch die Palästinenser daran festhalten.“

Hamas-Sprecher: „Wir sind dem Waffenstillstand verpflichtet”

In einer Erklärung betonte Hazem Qassem, der Sprecher der Hamas, das Engagement seiner Bewegung für die Einzelheiten des durch Vermittler erzielten Waffenstillstandsabkommens.

In einem Interview mit Al Jazeera fügte Qassem hinzu, dass die Hamas die zionistischen Besatzer auffordere, ihren Verpflichtungen nachzukommen, insbesondere was die Einstellung der Luftangriffe, die Aufhebung der Belagerung und die Einfuhr von Hilfsgütern betreffe.

Er fügte hinzu: „Die Hamas ist bestrebt, ein palästinensisches nationales Abkommen zu erzielen, um alle verbleibenden Fragen im Zusammenhang mit der Regierungssystem im Gazastreifen nach dem Krieg zu lösen.“

Das zionistische Regime muss für den Wiederaufbau des Gazastreifens zahlen

Auch Mousa Abu Marzouk, Mitglied des Hamas-Politbüros, sagte, dass die zionistischen Besatzer für die Zerstörung des Gazastreifens verantwortlich seien und die Kosten für den Wiederaufbau tragen müssten.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Sputnik sagte Abu Marzouk: „Der Wiederaufbau der Ruinen des Gazastreifens ist eine Verpflichtung und ein Recht der mehr als zwei Millionen palästinensischen Bürger, die ihr Zuhause, ihre Unterkunft und ihre Einkommensquelle verloren haben.“

Er fügte hinzu: „Die Resolution des UN-Sicherheitsrates betont den Wiederaufbau des Gazastreifens. Da die Besatzer für die Zerstörung und Verwüstung dieses Gebiets verantwortlich sind, müssen sie die Kosten dafür in vollem Umfang tragen.“

Ansarullah: „Wir überwachen die Einhaltung des Waffenstillstands im Gazastreifen durch Israel”

In diesem Zusammenhang erklärte Mohammed Ali al-Houthi, Mitglied des Obersten Politischen Rates des Jemen, in einer Stellungnahme, der Jemen beobachte die Einhaltung des Waffenstillstands im Gazastreifen durch das zionistische Regime stets genau.

Er betonte, die jemenitischen Streitkräfte seien in höchster Bereitschaft, um sich jeder Überschreitung roter Linien entgegenzustellen und auf die „dummen Aktionen” des israelischen Feindes zu reagieren.