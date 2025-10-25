Märtyrer des zionistischen Angriffs auf Iran | Ein Hochzeitstag, der zur ewigen Liebe wurde – das Ende der Geschichte von Arasch und Maryam

Arasch Hazratipour, ein 32-jähriger Angehöriger der Revolutionsgarden, war bereits vor acht Jahren bei der Verteidigung der heiligen Stätten durch chemische Waffen verletzt worden. Er war nicht nur Soldat, sondern Symbol einer Generation, die von den Gassen Jaft-Abads bis zu den Fronten des Widerstands mit Glauben und Hingabe lebte. Am 20. Juni erfüllte sich sein lang ersehnter Traum – das Martyrium.

Wie ParsToday unter Berufung auf Hamshahri Online berichtet, schildern seine Mutter und seine Ehefrau die bewegenden Tage von Krieg, Glauben und Liebe dieses Märtyrers.

Von Jaft-Abad an die Front

Arasch stammte ursprünglich aus Täbris und zog im Alter von fünf Jahren mit seiner Familie nach Teheran, wo sie sich im Stadtteil Jaft-Abad niederließen.

Seine Mutter Maryam Hoseinpour erinnert sich: „Meine Kinder Arasch und Armina waren immer mit uns in der Moschee Al-Ghadir. Für Arasch war diese Moschee schon als Jugendlicher wie eine Frontlinie. Seine Jugend verbrachte er in der Basij-Einheit, später trat er der Division ‚Muslem ibn Aqil‘ der Revolutionsgarde Mohammad Rasulollah (s. ) bei. Mit 20 Jahren wurde er offiziell Mitglied der Revolutionsgarde und schloss sich bald der Quds-Einheit an. Mit 24 ging er als Verteidiger der heiligen Stätten nach Syrien und begleitete dort den Märtyrer General Qassem Soleimani. Während dieser Mission wurde er chemisch verwundet. “

Die Mutter, deren Ehemann ebenfalls an der Front im Einsatz ist, berichtet: „Während der Kriegszeit sagten alle Freunde, wir sollten nach Täbris zurückkehren. Aber Arasch sagte immer ruhig: ‚Mama, wo sollen wir hingehen? Ich hoffe, wir werden Märtyrer. Wir müssen an unserem Platz bleiben. ‘“

Das Frühstück für den Gärtner – und Araschs Aufstieg in den Himmel

Jeder im Viertel kannte Arasch. Er half, wo er nur konnte – organisierte Hörgeräte für Bedürftige, finanzierte Reha-Aufenthalte für Drogenabhängige und war immer für andere da.

Am letzten Tag bemerkte er beim Betreten seines Arbeitsplatzes den Gärtner und überließ ihm spontan sein Frühstück, bevor er selbst nüchtern seinen Dienst antrat. Einer seiner Kollegen scherzte: „Arasch, bei so viel Güte wirst du am Ende Märtyrer!“ – nur wenige Minuten später fiel Arasch durch den Raketenangriff.

Seine Mutter erzählt vom Moment der Benachrichtigung: „Ich hatte gerade eine Herzangiographie hinter mir, alle hatten Angst, mir etwas zu sagen. Gegen 13 Uhr rief jemand meinen Mann an und sagte, Arasch sei auf einer Mission und habe ein Paket geschickt. Zwei Stunden später kam er mit seiner Schwester nach Hause – ihr Gesicht verriet alles. Ich wusste sofort, dass Arasch Märtyrer geworden ist. “

‚Papa ist gekommen‘ – die Liebe, die bleibt

Maryam Sarmasti, die Ehefrau des Märtyrers, erzählt: „Drei Tage vor seinem Martyrium hatte ich unruhige Träume. Als ich ihm davon erzählte, sagte Arasch: ‚Hab keine Angst, unsere Stärke kommt von unserem Führer. ‘ Am Samstagmorgen küsste er die Füße unseres zweieinhalbjährigen Sohnes Arian und ging um 7 Uhr zur Arbeit. Um 8:40 weckte eine Explosion unseren Sohn. Er begann zu weinen – ich spürte sofort, dass etwas geschehen war. Doch niemand wagte, mir die Nachricht zu überbringen. “

„Am Abend um 18 Uhr kamen zwei Männer aus der Moschee Al-Ghadir zu uns und brachten die Nachricht. Es war unser Hochzeitstag“, sagt sie mit zitternder Stimme.

Sie beschreibt ihre Einsamkeit so: „Unser Lieblingsort war das Heiligtum von Schah Abdol-Azim und der Friedhof Beheshte Zahra (F). Jedes Mal, wenn Arasch die Gräber seiner gefallenen Freunde besuchte, sagte er, dass er zurückgeblieben sei. Nun ist er an unserem Hochzeitstag zu seinem Wunsch gelangt. Ich bin geblieben – mit einem Kind, das jedes Mal, wenn es das Geräusch eines Motorrads hört, aufspringt und ruft: ‚Papa ist gekommen!‘“