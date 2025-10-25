Die Gärten von Shiraz, die Geschichte, Poesie und zeitlose Pracht flüstern

Die von Orangenblüten gesäumten, duftenden Gassen und die ruhige Symmetrie der Zypressen vor den farbenfrohen Blumenbeeten zeugen von einer alten architektonischen Vision.

Königliche Gärten: Vom Machtsymbol bis zum Weltkulturerbe

Seit dem ersten Jahrtausend v. Chr. ist der Garten fester Bestandteil persischer Architektur. Die Achämeniden interessierten sich sehr für Gartenbau und Landwirtschaft, und ihre Verwaltung förderte die Bemühungen der Satrapien um innovative Praktiken in der Agronomie, Baumzucht und Bewässerung.

Während der islamischen Zeit scheint das typische Gartengrundstück eine rechteckige Anlage gewesen zu sein, die von einer Mauer mit einem oder mehreren markanten Toren umgeben war und normalerweise einen oder mehrere Pavillons enthielt.

Wasserkanäle durchzogen den Garten in einem orthogonalen oder geometrischen Muster. Die Bepflanzung kombinierte schatten spendende Bäume, Obstbäume und Zierbäume mit Blumenbeeten, die so angelegt waren, dass der Garten stets in Blüte stand.

Der große Reichtum, der für den Erwerb, die Anlage und die Pflege eines solchen Gartens erforderlich war – insbesondere in der trockenen Landschaft Persiens – machte diese Art der Anlage zu einem Symbol der Macht und des Wohlstands. Diese Tradition wurde von den nachfolgenden Dynastien – von den Buyiden und Ghaznawiden bis zu den Timuriden und Safawiden – fortgeführt.

Seitdem sind die Gärten ein integraler Bestandteil der persischen Kultur. Das Konzept und die Gestaltung persischer Gärten wurden von nachfolgenden Generationen europäischer und asiatischer Monarchen und Gartenliebhaber kopiert, wodurch sie zu einem der bedeutendsten Beiträge Irans zur Weltkultur wurden.

Blühende Gärten des modernen Shiraz

Die Seele der Stadt Schiraz ist eng mit Dichtern und Schriftstellern verbunden, weshalb sie auch als Stadt der Poesie und Literatur bezeichnet wird – ein Charakterzug, der sich in ihren ruhigen und besinnlichen Gärten deutlich widerspiegelt.

Der Delgosha-Garten ist einer der ältesten und schönsten Gärten Shiraz' und hat drei Herrschaftsperioden der Sassaniden, Safawiden und Kadscharen miterlebt. Das dortige Herrenhaus weist noch immer Zeugnisse aus der Sassanidenzeit auf.

Der Eram-Garten, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, präsentiert eine unvergleichliche Sammlung von Frühlingsorangen, Zypressen und Rosenbäumen neben einem historischen Gebäude, das bis in die Seldschukenzeit zurückreicht und während der Zand-Dynastie restauriert wurde.

Lebende Gärten von Shiraz; Eine Verbindung von Natur, Kunst und Spiritualität

Der Narenjestan-e Qavam, auch Orangengarten genannt, wurde während der Kadscharenzeit auf Befehl von Ali Mohammad Khan Qavam erbaut. Sein Name leitet sich von den zahlreichen Bitterorangenbäumen ab, die den Platz füllen. Das im Inneren gelegene Herrenhaus, auch Zinat al-Molk-Haus genannt, begeistert die Besucher mit verspiegelten Hallen und aufwendigen Schnitzereien.

Der Afif-Abad-Garten ist ein weiterer der ältesten Gärten aus der Safawidenzeit. Er wurde einst aufgrund seiner farbenfrohen und vielfältigen Blumen „Golshan-Garten” genannt und diente den Königen als Erholungsort. Heute beherbergt er in seinem alten Herrenhaus das Ebrat-Museum sowie das größte Militärwaffenmuseum der Region.

Der über 700 Jahre alte Jahan Nama-Garten wurde aufgrund seiner Schönheit einst als Schmuck der Welt bezeichnet. Nach dem Fall der Safawiden-Dynastie wurde er zerstört, doch Karim Khan Zand ließ ihn wieder aufbauen und ordnete den Bau eines achteckigen Gebäudes innerhalb seiner Grenzen an.

Der Haft Tanan-Garten wurde vor der Zand-Dynastie erbaut, aber von Karim Khan Zand weiterentwickelt. Er verdankt seinen Namen den sieben Gräbern von Mystikern, die auf seinem Gelände begraben sind. Karim Khan ließ auf jedes dieser Gräber einen großen Stein legen und bereicherte so die natürliche Schönheit des Ortes um eine spirituelle Geschichte.

Der modernere Shapouri-Garten und das dazugehörige Herrenhaus wurden zwischen 1931 und 1936 vom Architekten Abolghasem Memar erbaut. Sie repräsentieren den Architekturstil der Neuzeit und verfügen über einen großen Teich und hohe Bäume, die einen perfekten Ort zum Fotografieren und Entspannen schaffen. Später erwarb die Denkmalschutzbehörde das Gebäude und sicherte es.