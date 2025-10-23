Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die BBC berichtet, hat der Internationale Gerichtshof seine „beratende Stellungnahme“ zu den „Verpflichtungen Israels hinsichtlich der Präsenz und Tätigkeit der Vereinten Nationen und anderer internationaler Organisationen sowie dritter Staaten in den besetzten palästinensischen Gebieten“ bekannt gegeben.

Gemäß dem vom Internationalen Gerichtshof erlassenen Urteil verstößt die Verhinderung der Verhängung der Gaza-Blockade und der Einfuhr humanitärer Hilfe in den Gazastreifen durch die zionistischen Besatzer gegen das Völkerrecht, und dieses Regime kann seine antihumane Handlung nicht fortsetzen.

Yuji Iwasawa, der Präsident des Internationalen Gerichtshofs, verlas in der heutigen öffentlichen Sitzung die „beratende Stellungnahme“ dieses Gremiums zu den Pflichten dieses Regimes hinsichtlich der Erleichterung der Lieferung humanitärer Hilfe nach Gaza.

Der Präsident des Internationalen Gerichtshofs erklärte: „Israel lieferte keine ausreichende Begründung für seine Behauptungen, als es sagte, UNRWA-Mitarbeiter seien mit der Hamas oder anderen Organisationen verbunden. Basierend auf den Fakten gibt es keine Beweise dafür, dass UNRWA den Grundsatz der Neutralität verletzt oder bei der Verteilung humanitärer Hilfe diskriminiert hat. UNRWA ist die wichtigste Organisation, die Palästinensern in den besetzten Gebieten Hilfe leistet und spielt eine entscheidende Rolle im Gazastreifen.“

Yuji Iwasawa stellte klar: „UNRWA ist ein wesentlicher Bestandteil der Infrastruktur in den besetzten palästinensischen Gebieten und hat die Grundbedürfnisse der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen erfüllt. Unter den gegenwärtigen Umständen kann keine andere Organisation die Rolle übernehmen, die UNRWA spielt. UNRWA ist ohne einen angemessenen Übergangsplan nicht ersetzbar.“

Er fügte dann hinzu: „Israel hat nicht garantiert, dass die Bevölkerung des Gazastreifens die notwendigen Güter erhält. Israel ist verpflichtet, die von den Vereinten Nationen in den palästinensischen Gebieten unternommenen Hilfsbemühungen zuzulassen und zu erleichtern. Israel ist verpflichtet, sicherzustellen, dass die Grundbedürfnisse der palästinensischen Zivilbevölkerung erfüllt werden. Israel muss die Hilfsprogramme der Vereinten Nationen, einschließlich der Programme von UNRWA, in Gaza erleichtern. Israel ist verpflichtet, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz zu gestatten, Personen zu besuchen, die es in den besetzten palästinensischen Gebieten inhaftiert hat.“

In dem Gerichtsurteil wird klargestellt: „Nach Ansicht des Gerichtshofs gibt es keine Beweise dafür, dass UNRWA die Grundsätze der Neutralität verletzt hat. Der Gerichtshof ist der Ansicht, dass Israels Beweise dafür, dass die Hamas UNRWA infiltriert hat, nicht ausreichen. Der Gerichtshof ist der Ansicht, dass keine Organisation das UN-Hilfswerk (UNRWA) ersetzen kann. Das Urteil des Gerichtshofs betonte, dass die Palästinenser dringend humanitäre Hilfe benötigen und UNRWA eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der Palästinenser spielt. UNRWA ist das Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge. Israel darf Hunger nicht als Kriegswaffe einsetzen. Israel ist als Unterzeichner verschiedener UN-Konventionen verpflichtet, die Menschenrechte der unter Besatzung lebenden Bewohner – einschließlich der Rechte von Frauen, Behinderten und schutzbedürftigen Gruppen – zu schützen. Israel verhinderte zweimal die Einfuhr humanitärer Hilfe in den Gazastreifen. Die Zwangsvertreibung von Bewohnern der besetzten Gebiete durch die Besatzungsmacht ist verboten. Dieses Verbot muss unabhängig von den Motiven seiner Bewohner angewendet werden.“

Das Gericht hatte letztes Jahr auf Antrag der UN-Generalversammlung mit der Bearbeitung des Falles begonnen. Tatsächlich äußert das Gericht eine Meinung darüber, was die rechtliche Pflicht der zionistischen Besatzer gegenüber UN-Hilfsorganisationen wie UNRWA sowie in Bezug auf die humanitäre Hilfe für Palästinenser ist.

Seit Beginn der Operation „Al-Aqsa-Flut“ in Gaza ist dies der dritte Fall, der vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen dieses Regime erhoben wird.