Kolumbiens Präsident: Ich werde dem organisierten Terror in der Karibik die Stirn bieten

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al Mayadeen berichtet, erklärte der kolumbianische Präsident „Gustavo Petro“, dass er sich gegen die Anschuldigungen, die einige hochrangige Beamte auf US-Boden gegen ihn erhoben haben, juristisch verteidigen werde.

Petro betonte auch, dass er sich stets gegen Völkermord und organisierten Terror in der Karibik stellen werde.

Der kolumbianische Präsident fügte hinzu: „Immer wenn die amerikanische Gesellschaft uns um Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Drogenschmuggels bittet, wird Kolumbien bereit sein, Hilfe zu leisten.“

Petros Äußerungen erfolgten Stunden, nachdem US-Präsident Donald Trump Kolumbien gedroht hatte und sagte: „Vielleicht werden wir sehr ernste Maßnahmen gegen Kolumbien ergreifen.“