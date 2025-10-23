US-Außenminister reist in die besetzten Gebiete

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den katarischen Sender Al Jazeera berichtet, gab das US-Außenministerium bekannt, dass Marco Rubio, der Außenminister des Landes, an einem der Tage im Zeitraum vom 22. bis 25. Oktober (30. Mehr bis 3. Aban) in die besetzten Gebiete reisen wird.

Ziel der Reise sei Berichten zufolge die Unterstützung der Umsetzung des Plans von US-Präsident „Donald Trump“ zur Beendigung des Konflikts im Gazastreifen.

Nach Angaben des US-Außenministeriums wird Rubio während dieser Reise nicht näher bezeichnete regionale Partner der USA treffen und mit ihnen Gespräche führen, um Möglichkeiten zur Stärkung eines dauerhaften Friedensprozesses und zur Ausweitung der Zusammenarbeit in der Nahostregion zu prüfen.

Rubios Reise folgt auf die Reisen des US-Vizepräsidenten J.D. Vance, des Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn.