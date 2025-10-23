Hamas: Die Schritte der Besatzer zur Annexion des Westjordanlandes sind null und nichtig und illegal

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Shahab verurteilte die Hamas als Reaktion auf die Verabschiedung von zwei Gesetzentwürfen in der Knesset des zionistischen Regimes zur Annexion des Westjordanlandes und zur Durchsetzung der Souveränität über die Siedlung „Ma'ale Adumim“ diese Maßnahmen und nannte sie einen offensichtlichen Versuch, die Siedlungstätigkeit zu normalisieren und die Souveränität der Besatzer über die besetzten Gebiete zu erzwingen.

Die Hamas erklärte in einer Mitteilung, dass diese Abstimmung das hässliche Gesicht der kolonialen Besatzung zeige und einen klaren Verstoß gegen alle relevanten internationalen Gesetze und Resolutionen bezüglich des Westjordanlandes darstelle.

Die Bewegung betonte, dass die Versuche der Besatzer, Gebiete des Westjordanlandes zu annektieren, null und nichtig und illegal seien und die palästinensische Realität des Westjordanlandes, die auf der Geschichte, dem Völkerrecht und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs von 2024 beruhe, nicht ändern werde.

Die Hamas machte das zionistische Regime für die Folgen dieser nichtigen Besatzungsgesetze verantwortlich und forderte die Vereinten Nationen, die Arabische Liga und die Organisation für Islamische Zusammenarbeit auf, diesen Akt zu verurteilen und sich dafür einzusetzen, die Politik der Besatzung zu stoppen und diese und ihre Führer für die Verbrechen gegen das palästinensische Volk und die offensichtliche Verletzung ihrer Verpflichtungen im Rahmen des Völkerrechts zur Rechenschaft zu ziehen.

Es ist anzumerken, dass die Knesset des zionistischen Regimes in ihrer vorläufigen Lesung den Gesetzentwurf zur „Anwendung der Souveränität über das Westjordanland“ verabschiedet hat.

Der israelische Kanal 12 gab bekannt, dass die vorläufige Lesung des Gesetzentwurfs zur Anwendung der Souveränität über das Westjordanland durchgeführt und mit 25 Ja-Stimmen gegen 24 Nein-Stimmen angenommen wurde.

Diesbezüglich sagte Itamar Ben-Gvir, der Minister für innere Sicherheit des zionistischen Regimes: „Jetzt ist die Zeit gekommen, die Souveränität über das Westjordanland durchzusetzen.“

Dies geschieht, während viele Länder gegen jegliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Annexion des Westjordanlandes und der Durchsetzung der Souveränität darüber durch das zionistische Regime sind.