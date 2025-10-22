  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Amerika

46 Senatoren an Trump: Wir sind gegen die Annexion des Westjordanlandes durch Israel

22 Oktober 2025 - 14:07
News ID: 1741592
Source: ABNA
46 Senatoren an Trump: Wir sind gegen die Annexion des Westjordanlandes durch Israel

Sechsundvierzig demokratische Mitglieder des US-Senats forderten den Präsidenten des Landes auf, seinen Widerstand gegen die Annexion von Teilen des Westjordanlandes zu verschärfen.

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera sandten 46 demokratische Mitglieder des US-Senats einen Brief an US-Präsident Donald Trump, in dem sie ihn aufforderten, seinen Widerstand gegen die Annexion von Teilen des Westjordanlandes durch Israel zu verschärfen.

Dem Bericht zufolge sagten die demokratischen Senatoren zu Trump, dass sie die Stärkung notwendiger Maßnahmen zur Wahrung der Möglichkeit einer Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung forderten.

Die demokratischen Senatoren sagten Trump auch, dass die Lieferung humanitärer Hilfe nach Gaza unerlässlich sei.

Die 46 demokratischen Senatoren, die ihren Widerstand gegen jegliche israelische Schritte zur Annexion des Westjordanlandes oder zur Ausweitung der Siedlungen bekräftigten, sagten, dass die Aufrechterhaltung des Waffenstillstands in Gaza unerlässlich sei.

Your Comment

You are replying to: .
captcha