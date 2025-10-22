46 Senatoren an Trump: Wir sind gegen die Annexion des Westjordanlandes durch Israel

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera sandten 46 demokratische Mitglieder des US-Senats einen Brief an US-Präsident Donald Trump, in dem sie ihn aufforderten, seinen Widerstand gegen die Annexion von Teilen des Westjordanlandes durch Israel zu verschärfen.

Dem Bericht zufolge sagten die demokratischen Senatoren zu Trump, dass sie die Stärkung notwendiger Maßnahmen zur Wahrung der Möglichkeit einer Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung forderten.

Die demokratischen Senatoren sagten Trump auch, dass die Lieferung humanitärer Hilfe nach Gaza unerlässlich sei.

Die 46 demokratischen Senatoren, die ihren Widerstand gegen jegliche israelische Schritte zur Annexion des Westjordanlandes oder zur Ausweitung der Siedlungen bekräftigten, sagten, dass die Aufrechterhaltung des Waffenstillstands in Gaza unerlässlich sei.