Venezuela erklärt Unterstützung für Kolumbien gegen die USA

22 Oktober 2025 - 14:00
News ID: 1741591
Source: ABNA
Nach Trumps Behauptung gegen den kolumbianischen Präsidenten betonte der venezolanische Verteidigungsminister die Unterstützung für das Land gegen Washington.

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Al-Youm erklärte der venezolanische Verteidigungsminister, dass das Land bereit sei, Kolumbien gegen den wachsenden Druck der USA zu unterstützen.

Er fügte hinzu, dass Kolumbien wissen sollte, dass es von venezolanischen Streitkräften unterstützt wird, und diese Streitkräfte seien in den Grenzgebieten stationiert, um jeder Bedrohung der Sicherheit beider Länder entgegenzuwirken. Trump habe nicht nur den kolumbianischen Präsidenten beleidigt, sondern das gesamte Volk dieses Landes. Jedes Land und jede Person, die nicht unter der imperialistischen Flagge der USA steht, ist gefährdet und wird beschuldigt.

US-Präsident Donald Trump behauptete am Sonntag in einem Beitrag in seinem sozialen Netzwerk Truth Social: Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro ist ein illegaler Drogenhändler, der die massive Drogenproduktion auf großen und kleinen Farmen in ganz Kolumbien stark fördert.

