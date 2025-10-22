Nordkorea feuert ballistische Raketen vor Trumps Besuch ab

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Al-Youm gab der Generalstab der südkoreanischen Armee heute, Mittwoch, bekannt, dass Nordkorea Kurzstrecken-Boden-Boden-Raketen abgefeuert habe.

Südkoreanische Militärs untersuchen den Typ und die Reichweite dieser Raketen und gehen davon aus, dass es sich bei den besagten Raketen um die neuen ballistischen Raketen Nordkoreas handeln könnte, die am 18. September letzten Jahres abgefeuert wurden.

Diese Raketen sind eine verbesserte Version der KN-23 mit einem 5 Tonnen schweren Sprengkopf und sind als inländische Version der russischen Iskander-Rakete bekannt.

Der letzte Abschuss solcher Raketen durch Nordkorea fand am 8. Mai statt. Diese Aktion Nordkoreas erfolgt im Vorfeld des Besuchs von US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten in Südkorea zur Teilnahme am Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) in der kommenden Woche.