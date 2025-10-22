Märtyrertod eines Libanesen bei Aggression des zionistischen Regimes im Südlibanon

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Fernsehsender Al Mayadeen führte das zionistische Regime vor einer Stunde einen Drohnenangriff in der Region Ain Qana im Südlibanon durch.

Infolge dieses Angriffs, der auf den Fahrer eines Motorrads abzielte, wurde eine Person zum Märtyrer.

Die Aggression des zionistischen Regimes gegen das „Deeskalations“-Abkommen im Libanon hat sich seit der Unterzeichnung dieses Abkommens mehrfach wiederholt, und offizielle libanesische Quellen berichten von mehr als 4.000 Verletzungen dieses Abkommens durch das zionistische Regime.

Die Nachrichten-Website Al Nashra meldete auch den Flug von Drohnen des zionistischen Regimes in geringer Höhe über den Gebieten Arabsalim, Jarjouh, Ain Qana und Ain Bouswar.