Spuren schwerer Folter an den Leichen palästinensischer Märtyrer beobachtet; „Sofortige Untersuchung einleiten“

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Al-Youm erklärte der Euro-Mediterrane Menschenrechtsbeobachter, dass eine sofortige internationale Untersuchung der Spuren von Folter, die auf den Leichen palästinensischer Märtyrer zurückgeblieben sind, durchgeführt werden müsse.

Diese internationale Organisation betonte, dass die Leichen von 120 palästinensischen Märtyrern vom zionistischen Regime übergeben wurden und Spuren schwerer Folter und standrechtlicher Hinrichtungen auf diesen Leichen zu sehen sind.

Die besagte Organisation stellte klar, dass Seilspuren an den Hälsen dieser Leichen und Kugeln, die aus nächster Nähe auf sie abgefeuert wurden, völlig offensichtlich sind. Auch ihre Hände und Füße waren mit Draht gefesselt, und einige dieser Leichen wurden unter Panzer geworfen. Gebrochene Knochen und schwere Verbrennungen sind sichtbar. Diese Menschen starben nicht eines natürlichen Todes, sondern wurden zu Märtyrern. Nur sechs der 120 übergebenen Leichen wurden identifiziert.