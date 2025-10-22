Sicherheitskomponenten, die Syrien in ein zweites Libyen verwandeln

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die libanesische Zeitung Al-Akhbar ist eine Reihe von Sicherheitsherausforderungen in Syrien aufgetreten, die wachsende Zweifel an der „Sicherheitsstruktur“ des Dschulani-Regimes aufkommen ließen.

Diese Struktur, ähnlich der von „Hay'at Tahrir al-Sham“ (HTS) in Idlib während ihrer Kontrolle über diese Provinz geschaffenen, war für die Sicherheitsentwicklungen dieser Zeit und die Verwaltung der Provinz während des Krieges geeignet. Das „Hay'at“ konnte damals Dutzende Fraktionen unter seinem Banner vereinen, um eine Einheitsfront zu bilden, die es ihm ermöglichte, Idlib zu verwalten, seine innere Lage zu kontrollieren und zu einer „Schlagkraft“ im Norden Syriens zu werden.

Angesichts der Tatsache, dass diese Gruppen heute den „Kuchen“ der syrischen Beute, einschließlich Investitionen in einige Projekte oder die Kontrolle über einige Schmuggelpassagen usw., besitzen, entstehen ernsthafte Zweifel an der Erfolgsaussicht dieses Experiments im breiteren Kontext ganz Syriens. Unter den gegenwärtigen Bedingungen haben Faktoren wie die Abwesenheit eines Krieges, das Beharren Washingtons auf einem Dialog zur Lösung der Kurdenfrage, die Bereitstellung eines Schutzschirms durch Israel für die Drusen in Suweida und das Fehlen von Bürgerkriegsfronten dieses Modell unwirksam gemacht.

Eine weitere Herausforderung für das Dschulani-Regime sind die ausländischen Milizen, deren Versuche der Führer dieses Regimes, diese Fraktionen zu kontrollieren, sei es durch deren Auflösung oder die Eingliederung in die Struktur des Verteidigungsministeriums, auf zahlreiche Hindernisse stoßen, einschließlich öffentlicher Proteste. Hinzu kommt, dass die Verhaftung eines dieser Elemente wegen rechtswidrigen Verhaltens eine ernsthafte Reaktion ihrer Begleiter in den bewaffneten Gruppen hervorruft.

In diesem Zusammenhang löste die gemeinsame Sicherheitsoperation zwischen der Internationalen Koalition und der Dschulani-Herrschaft in der Region Muadhamiya in Qalamun, im Umland von Damaskus, die am vergangenen Samstag stattfand, einen neuen Krisenfunken im Umland von Damaskus aus. Während dieser Operation wurden Khalid al-Masoud und zwei weitere Personen wegen angeblicher Mitgliedschaft in ISIS festgenommen, und al-Masoud wurde einen Tag später während der Verhöre getötet.

Das Szenario, das Syrien derzeit erlebt, ist somit ein verwobenes Netzwerk von zündbereiten Brennpunkten in den vom Dschulani-Regime kontrollierten Gebieten. Im Nordwesten Syriens sind ausländische bewaffnete Gruppen stationiert. Selbst in den wichtigsten Städten, in denen ehemalige Elemente von „Hay'at Tahrir al-Sham“ und andere Fraktionen, die im nördlichen Umland von Aleppo aktiv waren, präsent sind, besteht dieses Problem; denn sie haben die Herrschaft unter sich aufgeteilt und handeln unabhängig, was sich in der Beschlagnahmung von Eigentum und der Erpressung von Schutzgeldern von der Bevölkerung zeigt. Das gleiche Problem zeigt sich in der zentralen und südlichen Region Syriens, wo Stammeskräfte und die von den USA geführte „Freie Syrische Armee“ präsent sind. Selbst im Nordosten Syriens, wo die Türkei sowie eine Reihe von Gruppen, die als „Nationalarmee“ bekannt sind, operieren und die entlang der Kontaktlinien mit den „Qasd“ (Syrische Demokratische Kräfte) liegen, besteht dieses Problem.

Diese Situation bedeutet in der Tat das Fehlen einer klaren Struktur für staatliche Institutionen und die Existenz eines versteckten fraktionellen, tribalistischen, regionalen und internationalen Wettbewerbs, der den Boden für die anhaltende Sicherheitsfragilität in Syrien bereitet und ein Szenario ähnlich Libyen für das Land vorbereitet.