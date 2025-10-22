Haager Gericht erlässt neues Urteil zur Verurteilung des zionistischen Regimes

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die palästinensische Nachrichtenagentur Shahab wird der Internationale Gerichtshof voraussichtlich heute, Mittwoch, sein Urteil über die Maßnahmen des zionistischen Regimes zur Verhängung einer Blockade über Gaza und zur Verhinderung der Einfuhr humanitärer Hilfe in den Gazastreifen, was als Verletzung des Völkerrechts gilt, erlassen.

Das Urteil des Gerichts ist wahrscheinlich ein juristisches Gutachten und nicht bindend, aber es könnte den internationalen Druck auf das zionistische Regime erhöhen, mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten und die Genehmigung für die Einfuhr von mehr humanitärer Hilfe nach Gaza zu erteilen.

Falls dieses Urteil erlassen wird, wäre es die dritte Entscheidung des Haager Gerichts bezüglich der Maßnahmen des zionistischen Regimes seit Beginn des Krieges in Gaza.