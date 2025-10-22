  1. Home
6000 Menschen im Gazastreifen vermisst

22 Oktober 2025 - 13:57
News ID: 1741584
Source: ABNA
Ein palästinensisches Zentrum meldete das Verschwinden von 6.000 Einwohnern des Gazastreifens während des zweijährigen Krieges in diesem Gebiet.

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Shahab erklärte Ahmad Masoud, der Direktor des Zentrums für Vermisste in Palästina, dass erste Schätzungen darauf hindeuten, dass die Zahl der vermissten Personen im Gazastreifen 6.000 beträgt.

Er fügte hinzu: Wir sehen uns bei der Sammlung von Informationen über diese Personen mit vielen Problemen und Herausforderungen konfrontiert.

Masoud stellte klar: Ein großer Teil dieser Vermissten sind junge Menschen.

Es ist anzumerken, dass neben der Tatsache, dass sich eine große Anzahl von Leichen palästinensischer Märtyrer immer noch unter den Trümmern befindet, zionistische Soldaten während des Angriffs auf den Gazastreifen Hunderte von Palästinensern unter verschiedenen Vorwänden entführt haben.

