Ungewöhnliche Reise von Trumps Gesandten während ihres Besuchs in den besetzten Gebieten

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Al-Youm berichteten Medienquellen des zionistischen Regimes, dass Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn, und sein Gesandter Steve Witkoff offenbar von den besetzten Gebieten nach Saudi-Arabien gereist sind.

Dem Bericht zufolge fand die Reise von Trumps Gesandten nach Riad letzte Nacht mit Witkoffs Privatflugzeug statt.

Diese Quellen fügten hinzu, dass eine solch direkte Reise von den besetzten Gebieten nach Saudi-Arabien als ungewöhnlicher Schritt angesehen wird.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Gesandten Trumps kürzlich die besetzten Gebiete besucht haben und laut zionistischen Quellen Netanjahu seine klare Botschaft über die Notwendigkeit der Einhaltung des Waffenstillstands in Gaza übermittelt haben.