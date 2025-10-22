Die Einmischung der USA in die inneren Angelegenheiten von Ländern stellt deren Unabhängigkeit in Frage

Laut der Nachrichtenagentur Abna traf Hamidreza Haji Babaei, der stellvertretende Sprecher des Islamischen Konsultativrates, am Rande der 151. Versammlung der Interparlamentarischen Union (IPU) in Genf mit Umberto Costa, dem stellvertretenden Präsidenten des brasilianischen Senats, zusammen und führte Gespräche.

Der stellvertretende Sprecher des Islamischen Konsultativrates erklärte, dass sie sich der Spannungen bewusst seien, die die Trump-Regierung im Bereich der Zölle für Brasilien geschaffen habe, und sagte: Die Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Ländern ist eine weitere Aktion, die wir heutzutage von Staaten sehen, die sich als Verfechter der Demokratie ausgeben, und die die Souveränität, Unabhängigkeit und die Gewalten unabhängiger Staaten auf verschiedene Weise in Frage stellen.

Haji Babaei fuhr fort: Im Hinblick auf die Stärkung der parlamentarischen Zusammenarbeit und die Verbesserung der bilateralen Beziehungen sind wir bereit, mit Brasilien in verschiedenen Bereichen zusammenzuarbeiten. Die Abhaltung zahlreicher BRICS-Sitzungen während der Präsidentschaft Brasiliens, insbesondere die Parlamentarische Versammlung der BRICS, war ebenfalls erfolgreich.

Der Vizepräsident des brasilianischen Senats betont die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit beider Länder durch die Entwicklung der parlamentarischen Diplomatie zu verbessern

Dem Bericht zufolge sagte Umberto Costa, der Vizepräsident des brasilianischen Senats, bei dem Treffen: Das Niveau der Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Brasilien muss verbessert werden, und die parlamentarische Diplomatie trägt dazu bei.

Es sei darauf hingewiesen, dass die 151. Versammlung der Interparlamentarischen Union (IPU) zum Thema „Aufrechterhaltung humanitärer Normen und Unterstützung humanitärer Maßnahmen in Krisenzeiten und inklusive Demokratie für eine nachhaltige Welt“ in Genf stattfindet. Die parlamentarische Delegation der Islamischen Republik Iran unter der Leitung von Hamidreza Haji Babaei, dem stellvertretenden Sprecher des Islamischen Konsultativrates, und in Begleitung von Shamseddin Hosseini, Mitglied des Präsidiums des Ständigen Ausschusses für Angelegenheiten der Vereinten Nationen der IPU und Mitglied des Exekutivrats der IPU des Majlis, Hojjat-ul-Islam Aqatehrani, Vertreter des Volkes von Teheran im Majlis, Rahim Zare, Vertreter von Abadeh im Majlis, Rahmatollah Norouzi, Vertreter des Volkes von Aliabad Katoul im Majlis, und Elham Azad, Vertreterin des Volkes von Na'in im Majlis und Mitglied des Exekutivrats der IPU des Islamischen Konsultativrates, nimmt an dieser Versammlung teil.