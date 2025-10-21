Zwei israelische Soldaten im Gazastreifen verwundet

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Sama berichteten die Medien des zionistischen Regimes über die Verwundung von zwei Soldaten dieses Regimes in Gaza.

Der hebräischsprachige Kanal „Hadshot Lelo Tsensura“ gab bekannt, dass bei einem operativen Zwischenfall im Gazastreifen zwei israelische Soldaten verwundet wurden, wobei der Zustand eines von ihnen als ernst gemeldet wurde.

Der israelische Journalist Hillel Biton erklärte ebenfalls: „Eine Straßenbombe explodierte in der Nähe unserer Streitkräfte südlich von Khan Younis, und die Truppen patrouillieren und räumen das Gebiet derzeit, um mögliche Bewaffnete zu finden. Dieser Vorfall ereignete sich innerhalb der ‘Gelben Linie’ und unter israelischer Kontrolle.“

Das hebräische Medium „Kan“ berichtete ebenfalls, dass die Explosion der Straßenbombe in der Region Khan Younis, in einem Gebiet hinter der Gelben Linie und unter der Kontrolle der zionistischen Armee, stattgefunden habe.

Ein israelischer Hubschrauber ist in diesem Gebiet gelandet, um die Verwundeten zu transportieren.