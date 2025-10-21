UNRWA: Israel verhindert die Einfahrt von 6000 Lastwagen mit humanitärer Hilfe in den Gazastreifen

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Quds betonte Adnan Abu Hasna, Sprecher des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), dass das zionistische Regime die Einfahrt von sechstausend Lastwagen mit humanitärer Hilfe in den Gazastreifen verhindere.

Er fügte hinzu, dass diese Lastwagen in der Nähe des Eingangs zum Gazastreifen stationiert seien und den Lebensmittelbedarf der Bewohner dieses Küstenstreifens für sechs Monate decken würden.

Abu Hasna erklärte, dass mit dem Nahen der kalten Jahreszeit Hunderttausende von Zelten und anderen notwendigen Gütern für die Bewohner des Gazastreifens vorbereitet worden seien. Nur einer begrenzten Anzahl dieser Lastwagen sei die Einfahrt in den Gazastreifen gestattet worden. 95 Prozent der Bewohner des Gazastreifens benötigen humanitäre Hilfe.