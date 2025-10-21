Ansarullah-Führer: Die jemenitische Nation ist der Fahnenträger des Kampfes gegen Amerika und das zionistische Regime

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Masirah hielt der Führer der jemenitischen Ansarullah-Bewegung anlässlich des Martyriums von Generalmajor „Mohammad Abdulkarim al-Ghamari“, dem Generalstabschef der Streitkräfte des Landes, eine Rede.

Sayyed Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi sagte in dieser Rede: „Gestern, am Montag, verabschiedete sich unser Volk von seinem geliebten Stabschef der Armee, dem großartigen Märtyrer Mohammad Abdulkarim al-Ghamari, und nahm zahlreich am Totengebet und an der Beerdigungszeremonie teil. Die Anwesenheit des jemenitischen Volkes bei der Beerdigung des Märtyrers al-Ghamari war massiv und bemerkenswert und spiegelt ihre Standhaftigkeit in ihrer Haltung wider. Unser Volk hat eine aufrichtige und enge Beziehung zu seinen Streitkräften, die als Instrument ihrer Macht gelten und ihre Orientierungen und Bestrebungen zum Ausdruck bringen.“

Er fügte hinzu: „Das liebe jemenitische Volk betrachtet die Militärinstitution, die Streitkräfte und die Sicherheitskräfte als ihr Eigentum und dass diese Kräfte ihre Ideale zum Ausdruck bringen und sich gemeinsam auf der Grundlage einer einzigen Position bewegen. Die massive und breite öffentliche Präsenz bei der Beerdigung des Märtyrers al-Ghamari hat wichtige Folgen. Der Märtyrer al-Ghamari und alle anderen Märtyrer in der Schlacht ‚Die verheißene Eroberung und der Heilige Dschihad‘ und davor sind ein grundlegendes Symbol für die aufrichtige und große Haltung unseres lieben Volkes.“

Al-Houthi bemerkte: „Unsere Nation hat das Banner des Dschihad auf dem Weg Gottes im Angesicht der Tyrannen unserer Zeit, nämlich Amerika und Israel, und zur Unterstützung der palästinensischen Nation und ihrer Einhaltung der Hauptanliegen der Umma gehisst. Die Konfrontation des jemenitischen Volkes in der wichtigen zweijährigen Phase war ein sehr intensiver Konflikt.“

Der Ansarullah-Führer betonte: „Amerika ist ein Partner des zionistischen Regimes in all seinen Verbrechen, Verschwörungen, Zielen und Programmen. In der sehr intensiven Konfrontation der letzten zwei Jahre haben wir die Haltung freier Menschen erlebt, die dem Ruf Gottes gefolgt sind und mit Glauben, Menschlichkeit und moralischer Motivation gehandelt haben, um eine korrekte Haltung zur Unterstützung des palästinensischen Volkes und seiner lieben Mudschaheddin einzunehmen. Der Jemen hat in den letzten zwei Jahren auf offizieller und Volksebene mit voller Aufrichtigkeit gehandelt und an allen Fronten sein Äußerstes getan, um Palästina und Gaza zu unterstützen. Das jemenitische Volk hat sich aufrichtig Gott zugewandt und unterstützt aufrichtig das palästinensische Volk und steht ihm mit aller Kraft bei, ohne Zögern, Passivität oder Nachlässigkeit.“

Abdul-Malik Badr al-Din erklärte: „Das liebe jemenitische Volk hat von Anfang an und auch während dieser zwei Jahre Märtyrer aus seinen Streitkräften und seinem Volk geopfert. Die Opfer und die Selbstlosigkeit unseres Volkes sind ein klarer und offensichtlicher Beweis für die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit ihrer Haltung auf allen Ebenen. Die Haltung unseres Volkes ist ehrenhaft, stolz, würdevoll, majestätisch und steht im Einklang mit der Erfüllung einer heiligen Pflicht, eine Haltung, die nicht marginal, leichtfertig, unvorsichtig oder rücksichtslos war.“

Er sagte auch: „Das jemenitische Volk hat seine Haltung zur Unterstützung Palästinas und Gazas mit dem höchsten Maß an Reife, Weisheit und Verantwortungsbewusstsein begonnen. Die Erfüllung der heiligen Pflichten unseres Volkes ist eine praktische Maßnahme, durch die sie Ehre, Ruhm, Würde und Stolz erlangen, im Gegensatz zu denen, die schändliche und beschämende Haltungen eingenommen haben.“