Hebräische Medien: Jemeniten haben den Hafen von Eilat vollständig gelähmt

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Shahab räumte die zionistische Website "Calcalist" ein, dass der Hafen von Eilat des zionistischen Regimes aufgrund der Drohungen der Ansar Allah gegen Schiffe im Roten Meer mit einer schweren Wirtschafts- und Schifffahrtskrise konfrontiert ist.

Die zionistische Website bestätigte, dass sich der Hafen infolge der anhaltenden Seeblockade nahezu im Zustand vollständiger Lähmung befindet.

Diesem Bericht zufolge forderten die Behörden des Hafens von Eilat die Vereinigten Staaten und Ägypten auf, einzugreifen, um die derzeitige maritime und kommerzielle Situation des Hafens zu retten. Die Hafenverwaltung forderte die ägyptische Regierung als Eigentümer des Suezkanals auf, Druck auf Sanaa auszuüben, um die Blockade aufzuheben.

Seit November 2023 ist der Verkehr fast aller Schiffe nach Eilat eingestellt, was zu einem Rückgang der Einnahmen des Hafens um 80 Prozent geführt hat.