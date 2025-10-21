  1. Home
Schamloser Vorschlag einer zionistischen Ministerin bezüglich des Leichnams des Märtyrers Sinwar

21 Oktober 2025 - 17:17
News ID: 1741240
Source: ABNA
Eine Ministerin des Kabinetts des zionistischen Regimes hat einen schamlosen Vorschlag bezüglich des Umgangs mit dem Leichnam des Märtyrers Yahya Sinwar gemacht.

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Quds schlug Miri Regev, Ministerin im extremistischen Kabinett des zionistischen Regimes, vor, den Leichnam des Märtyrers Yahya Sinwar, des ehemaligen Chefs der Hamas-Bewegung im Gazastreifen, zu verbrennen.

Dieser schamlose Vorschlag wurde gemacht, nachdem das zionistische Regime sich geweigert hatte, den Leichnam des Märtyrers Sinwar im Rahmen des Austauschs der Leichname palästinensischer Märtyrer-Gefangener gegen die Leichen in Gaza getöteter Zionisten freizugeben.

