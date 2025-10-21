Schamloser Vorschlag einer zionistischen Ministerin bezüglich des Leichnams des Märtyrers Sinwar

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Quds schlug Miri Regev, Ministerin im extremistischen Kabinett des zionistischen Regimes, vor, den Leichnam des Märtyrers Yahya Sinwar, des ehemaligen Chefs der Hamas-Bewegung im Gazastreifen, zu verbrennen.

Dieser schamlose Vorschlag wurde gemacht, nachdem das zionistische Regime sich geweigert hatte, den Leichnam des Märtyrers Sinwar im Rahmen des Austauschs der Leichname palästinensischer Märtyrer-Gefangener gegen die Leichen in Gaza getöteter Zionisten freizugeben.