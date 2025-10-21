Hamas: Israel muss die Kosten für den Wiederaufbau des Gazastreifens tragen

Laut der Nachrichtenagentur Abna betonte Mousa Abu Marzouk, Mitglied des Politbüros der Hamas-Bewegung und Leiter des Büros für internationale Beziehungen der Bewegung, in einem Interview mit Sputnik, dass der Wiederaufbau des Gazastreifens, der von den zionistischen Besatzern zerstört wurde, das Recht von über 2 Millionen Palästinensern sei, die ihre Häuser und Einkommensquellen verloren haben.

Er fügte hinzu: „Die Resolution des Sicherheitsrats betont den Wiederaufbau des Gazastreifens, und wir glauben, dass die zionistischen Besatzer die Hauptverantwortung für die Zerstörung dieses Landstreifens tragen und die vollen Kosten dieses Wiederaufbaus bezahlen müssen.“

Abu Marzouk erklärte: „Der Wiederaufbauprozess muss unverzüglich erfolgen und alle Sektoren umfassen, insbesondere die Infrastruktur und die Kraftwerke. Wir begrüßen die Beteiligung aller Parteien am Wiederaufbauprozess in Gaza. Wir haben auch keine Probleme mit der internationalen Überwachung oder der Überwachung durch Vermittlerstaaten, und es ist besser, wenn diese Parteien den Fortschritt der Projektdurchführung überwachen.“