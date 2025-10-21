Generalmajor Pakpour: Wenn der Iran angegriffen wird, werden wir die Hölle über den Feind hereinbrechen lassen

Laut der Nachrichtenagentur Abna fand ein Treffen zwischen Qasim al-Araji, dem Nationalen Sicherheitsberater des Irak, und seiner Begleitdelegation mit dem Kommandeur der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), Generalmajor Mohammad Pakpour, statt.

Qasim al-Araji übermittelte Generalmajor Pakpour bei diesem Treffen die Grüße und besten Wünsche des irakischen Präsidenten und Premierministers und betonte das Engagement des Irak für die Umsetzung der Sicherheitsabkommen mit dem Iran.

Mit der Aussage, dass „die Sicherheit des Iran die Sicherheit des Irak ist“, wies er jede missbräuchliche Nutzung des irakischen Bodens gegen den Iran entschieden zurück und kündigte die Bildung eines gemeinsamen Komitees zur Überwachung der Umsetzung des Sicherheitsabkommens zwischen den beiden Ländern und zur Verhinderung jeglicher illegaler Aktivitäten an.

Al-Araji verwies auch auf den jüngsten Waffenstillstand in Gaza und schätzte, unter Berufung auf sein Misstrauen gegenüber dem zionistischen Regime, die Wahrscheinlichkeit eines Bruchs dieses Waffenstillstands als hoch ein und betonte: „Die Einheit der Länder der Region ist der Schlüssel zur Herstellung von Ruhe und Stabilität.“ Im 12-tägigen Krieg des zionistischen Regimes gegen den Iran erwartete der Feind, dass das iranische Volk gegen sein Regime aufstehen würde, aber das iranische Volk zeigte mit nationaler Geschlossenheit seine Treue zu den Prinzipien der Revolution.

Generalmajor Pakpour hieß die irakische Delegation willkommen, nannte dieses Treffen in der aktuellen Phase des Irak sehr wichtig und warnte: „Die Feinde der Region versuchen, die innere Einheit der Länder zu schwächen.“ Im 12-tägigen Krieg beabsichtigte das zionistische Regime, die nationale Geschlossenheit des Iran durch die Ermordung von Kommandeuren und die Schaffung von Chaos zu stören, aber diese Verschwörung wurde dank der Klugheit des Obersten Führers der Revolution und der Wachsamkeit der Nation vereitelt.

Der Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden verwies auf die Verteidigungsfähigkeit des Iran im 12-tägigen Krieg und erklärte: „Der Feind glaubte, dass unsere Raketenkapazität in den ersten Tagen abnehmen würde, aber wir handelten mit Kraft und Intensität und zerstörten die beabsichtigten Ziele mit hoher Präzision.“

Er kündigte auch die volle Bereitschaft Irans an, entschieden auf jede zukünftige Aggression zu reagieren, und betonte: „Wir werden die Hölle über den Feind hereinbrechen lassen.“

Brigadegeneral Mohammad Pakpour dankte dem Irak für seine Maßnahmen zur Kontrolle oppositioneller Gruppen während des 12-tägigen Krieges, forderte die vollständige Umsetzung der Sicherheitsabkommen und die Entsendung eines Feldkomitees zur Überwachung der Grenzgebiete und betonte: „Diese Gruppen stellen eine Bedrohung für die Sicherheit beider Länder dar und müssen durch gemeinsame Zusammenarbeit eingedämmt werden.“

Qasim al-Araji betonte daraufhin erneut die Verpflichtung des Irak, jegliche Aktion gegen die Sicherheit des Iran von seinem Territorium aus zu verhindern, und sagte: „Wir haben den oppositionellen Gruppen während des 12-tägigen Krieges keine Bewegungsfreiheit gewährt, und wir werden dies auch in Zukunft entschieden verhindern.“

Abschließend betonten beide Seiten die Stärkung der Sicherheitszusammenarbeit und die praktische Umsetzung der bilateralen Abkommen, und die irakischen Behörden bekräftigten ihre moralische und politische Verpflichtung gegenüber ihren Verpflichtungen gegenüber dem Iran.