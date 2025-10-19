Putin nannte Trump die Bedingung für das Ende des Ukraine-Krieges

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Washington Post hat der russische Präsident Wladimir Putin in einem Telefongespräch mit seinem amerikanischen Amtskollegen Donald Trump in der vergangenen Woche seine Bedingung für die Beendigung des Krieges genannt, so zwei hochrangige informierte Beamte.

Diesen beiden mit dem Telefongespräch vertrauten Quellen zufolge forderte Putin, dass Kiew die vollständige Kontrolle über die Region Donezk an Russland abtritt; eine lebenswichtige und strategische Region, die sich in der Ostukraine befindet.

Trump hatte zuvor über sein Gespräch mit Putin gesagt: „Mein Telefongespräch mit Präsident Putin war fruchtbar, und unser Erfolg im Nahen Osten wird den Verhandlungen zur Beendigung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine helfen.“

Er sagte auch, dass er Putin in der Hauptstadt Ungarns treffen werde. Das Weiße Haus hat ebenfalls angekündigt, dass das nächste Treffen zwischen Trump und Putin in Budapest stattfinden könnte, und Putin hat seine Zusage bekräftigt, Präsident Trump zu treffen.