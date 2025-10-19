Laut der Nachrichtenagentur ABNA behauptete der US-Präsident Donald Trump heute, Sonntag, in einem Post auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social: „Gustavo Petro, der Präsident Kolumbiens, ist ein illegitimer Drogenboss, der die massive Drogenproduktion auf großen und kleinen Farmen in ganz Kolumbien stark fördert.“

Der US-Präsident, der diesen Vorwand bereits zuvor gegen Venezuela für eine offensichtliche militärische Intervention in der Karibik vorgebracht hatte, behauptete: „Dies ist zum größten Geschäft in Kolumbien geworden, und Petro unternimmt nichts, um es zu stoppen, trotz massiver Zahlungen und Subventionen der Vereinigten Staaten, was nichts als ein langfristiger Betrug an Amerika ist. Ab heute werden diese Zahlungen oder jegliche andere Form von Zahlungen oder Subventionen an Kolumbien nicht mehr geleistet.“

Wiederholung von Trumps Drogenvorwurf, diesmal gegen den Präsidenten Kolumbiens

„Donald Trump“ erklärte: „Der Zweck dieser Drogenproduktion ist der Verkauf riesiger Mengen dieses Produkts an die Vereinigten Staaten, was Tod, Zerstörung und Chaos verursacht. Petro, ein wenig unterstützter und sehr unbeliebter Führer, sollte angesichts neuer Gespräche über Amerika diese Farmen des Todes sofort schließen, andernfalls werden die Vereinigten Staaten sie für ihn schließen, und das wird nicht auf angenehme Weise geschehen.“

Dies geschieht, obwohl Gustavo Petro, der Präsident Kolumbiens, zuvor die US-Behörden scharf kritisiert und erklärt hatte, sie hätten das „Verbrechen des Mordes“ begangen und die Souveränität Kolumbiens in seinen Hoheitsgewässern verletzt.

Petro fügte in seinen Äußerungen hinzu, dass der kolumbianische Fischer „Alejandro Carranza“ keinerlei Verbindung zum Drogenhandel hatte und seinen täglichen Fischereitätigkeiten nachging.