Warum zog sich Trump von der Lieferung von Tomahawks an die Ukraine zurück?

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf inews scheint Donald Trump, der US-Präsident, nach intensiven und angespannten Gesprächen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus beschlossen zu haben, die Tomahawk-Raketen nicht an die Ukraine zu liefern.

Die Tomahawk-Rakete ist ein Langstrecken-Marschflugkörper, der normalerweise vom Meer aus gestartet wird, um Ziele tief im Feindesland anzugreifen.

Mit einer Reichweite von 2500 Kilometern hätte diese Rakete 1945 russische Militärziele und sogar die Stadt Moskau in Reichweite bringen und die Fähigkeit der Ukraine, auf russische Angriffe zu reagieren, drastisch erhöhen können.

Trump hatte zuvor angedeutet, dass er diese Waffen der NATO zur Übergabe an die Ukraine zur Verfügung stellen würde. Auf dem Weg in die besetzten Gebiete sagte er: „Vielleicht, wenn dieser Krieg nicht gelöst wird, werde ich ihnen Tomahawks geben.“

Doch nach dem Treffen am Samstag im Weißen Haus scheint Trump von dieser Idee abgerückt zu sein und drückte die Hoffnung aus, dass der Krieg ohne den Einsatz von Tomahawks ende. Nun stellt sich die Frage: Was hat Trumps Meinung geändert?

Die Gefahr eines Atomkriegs

Russland hat offen erklärt, dass die Lieferung von Tomahawk-Raketen an die Ukraine den Krieg eskalieren und möglicherweise sogar zu einem Atomkrieg führen würde.

Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige Präsident Russlands, warnte, dass es unmöglich sei, nach dem Abschuss zwischen Tomahawk-Raketen mit nuklearen und nicht-nuklearen Sprengköpfen zu unterscheiden, und deutete indirekt an, dass Russlands Reaktion auf einen solchen Angriff nuklear sein könnte. Medwedew sagte dazu: „Wie sollte Russland reagieren? Genau so!“

Dmitri Peskow, der Sprecher des Kremls, sagte letzte Woche, dass „die Tomahawk-Frage sehr besorgniserregend ist“ und beschrieb ihren Verkauf als einen „sehr sensiblen Moment“, der zu einer „Eskalation der Spannungen von allen Seiten führen wird.“

Er sagte dazu: „Stellen Sie sich nur vor: Eine Langstreckenrakete wird abgefeuert und fliegt, und wir wissen, dass sie nuklear sein könnte. Was soll die Russische Föderation denken? Wie soll Russland reagieren? Ausländische Militärexperten müssen diese Worte verstehen.“

Es ist unklar, wie ernst Moskaus Drohungen sind, da Russland bereits mehrmals vor einem Atomkrieg gewarnt hat. Aber Selenskyj scheint das Risiko der Eskalation als Hauptgrund für das Ausbleiben einer Einigung zu sehen und sagte Reportern, dass er und Trump über Langstreckenraketen gesprochen, sich aber entschieden hätten, sich dazu nicht zu äußern, „weil Washington keine Eskalation der Spannungen wünscht.“

Auf die Frage, ob er nach dem Treffen im Weißen Haus optimistischer sei, Tomahawks zu erhalten, antwortete er: „Ich bin Realist“!

Hineingezogenwerden der USA in den Krieg

Nach den Drohungen Russlands ist es möglich, dass Trump das Gefühl hatte, „die Bereitstellung von Tomahawks für die Ukraine bedeute eine zu starke Beteiligung der USA am Krieg.“

Der Kreml erklärte kürzlich, dass Putin Trump in einem Gespräch in dieser Woche mitgeteilt habe, dass der Verkauf von Tomahawks an die Ukraine den Beziehungen zwischen den USA und Russland einen „erheblichen Schlag“ versetzen und die Friedensverhandlungen gefährden würde.

Putin sagte Anfang dieses Monats, dass der Einsatz von Tomahawks ohne die direkte Beteiligung amerikanischer Militärspezialisten nicht möglich sei und ein solches Eingreifen zu einer „neuen Phase der Eskalation der Spannungen“ führen würde.

Unabhängig davon, ob Trump diese Aussagen und Drohungen als ernsthafte Gefahr für die Sicherheit der USA ansieht oder nicht, weiß er jedenfalls, dass eine stärkere Beteiligung der USA für seine wichtigsten Wahlkampfunterstützer wahrscheinlich nicht attraktiv wäre.

Trump gewann die US-Präsidentschaftswahlen mit einem isolationistischen Ansatz in der Außenpolitik und der Reduzierung internationaler Hilfe, wobei er versprach, die Beteiligung der USA an „endlosen Kriegen“ im Ausland zu beenden.

Tony Brenton, der ehemalige britische Botschafter in Russland, sagte, Trump habe offen erklärt, dass er der Meinung sei, „der Krieg in der Ukraine ist nicht Amerikas Krieg, sondern Europas Krieg, und obwohl die USA bis zu einem gewissen Grad bereit sind zu unterstützen, muss letztendlich Europa die Hauptlast der Bewaffnung und finanziellen Unterstützung der Ukraine tragen.“

Sorge um die Verringerung des US-Arsenals

Eine der Sorgen der Verbündeten der Ukraine während des Krieges war die übermäßige Waffenlieferung und die Schwächung ihrer eigenen Arsenale.

Die Ukraine benötigt eine relativ neue Version der Tomahawk-Rakete mit einer bodengestützten Startrampe, da sie nicht über die Schiffe und U-Boote verfügt, von denen diese Raketen normalerweise abgefeuert werden.

Diese bodengestützten Startrampen sind selten, und Berichten zufolge verfügt das US-Militär nur über 2 solcher Startrampen.

Trump sagte, die USA könnten ihre Tomahawk-Bestände nicht leeren und fügte hinzu: „Wir brauchen sie auch, und deshalb weiß ich nicht, was wir in dieser Hinsicht tun können.“