US-Cyberangriff auf Chinas „Nationales Zeit-Zentrum“

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Japan Times beschuldigte das chinesische Ministerium für Staatssicherheit in einer Erklärung die USA des Informationsdiebstahls und der Infiltration des „Nationalen Zeit-Zentrums“ in Peking.

In der Erklärung, die auf dem offiziellen WeChat-Konto des Ministeriums veröffentlicht wurde, heißt es, dass die National Security Agency der USA seit dem 25. März 2022 Schwachstellen in einigen Mobiltelefonmodellen der Mitarbeiter des Nationalen Zeit-Zentrums ausgenutzt habe, um die Geräte mit Cyberangriffen zu belegen und Zugang zu sensiblen chinesischen Informationen zu erhalten. Die Namen dieser Mobiltelefonmarken wurden nicht genannt.

Nach Angaben des Ministeriums hat dieser amerikanische Geheimdienst seit dem 18. April 2023 wiederholt gestohlene Anmeldeinformationen genutzt, um in die Computer des Nationalen Zeit-Zentrums Chinas einzudringen.

Diese Anschuldigungen kommen nach den gegenseitigen Behauptungen westlicher Regierungen und Unternehmen in den letzten Jahren über Cyberangriffe chinesischer Hacker auf ihre Computersysteme und zeitgleich mit der Verschärfung der Handelsspannungen zwischen Washington und Peking.

Das Nationale Zeit-Zentrum Chinas, das sich in der nordwestlichen Stadt Xi’an befindet, ist eine der wichtigsten Forschungseinrichtungen, die der Chinesischen Akademie der Wissenschaften untersteht und für die Regulierung, Aufrechterhaltung und Verbreitung der nationalen Standardzeit zuständig ist.

Chinesische Beamte für nationale Sicherheit sagen, die diesbezüglichen Untersuchungen zeigten, dass private Server auf der ganzen Welt verwendet wurden, um die Herkunft der Angriffe zu verschleiern. In der Erklärung wird außerdem betont, dass Peking in diesem Zentrum präventive Schritte und Maßnahmen zur Abwehr von Cyberangriffen ergriffen hat.