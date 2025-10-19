Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichtete die hebräischsprachige Website „Sicherheitsnachrichten“, dass Soldaten der zionistischen Armee in Rafah mit Hamas-Kräften zusammengestoßen seien. Dem Bericht zufolge beabsichtigten die Sicherheitskräfte der Hamas, mit den Elementen der Söldnerbande „Yasser Abu Shabab“ in Konflikt zu geraten, doch die Soldaten der zionistischen Armee gerieten bei ihrem Eingreifen in einen Hinterhalt.

Das Palästinensische Informationszentrum berichtete ebenfalls, dass nach einem gefährlichen Sicherheitseinbruch unter den Söldnern der Armee des zionistischen Regimes im Gazastreifen mehrere zionistische Soldaten in der Region Rafah getötet und verwundet wurden.

Erste Schätzungen deuten darauf hin, dass ein Mitglied der vom zionistischen Regime unterstützten Bande „Yasser Abu Shabab“ nach seiner Infiltration in dieselbe Gruppe seine Bewegungsfreiheit in den von der zionistischen Armee kontrollierten Gebieten im Süden von Rafah nutzte und eine Operation gegen eine israelische Militäreinheit durchführte.

Hebräische Medien beschrieben diesen Vorfall als „gefährlichen Zusammenstoß“. Auch eine militärische Quelle teilte dem Armeeradio des zionistischen Regimes mit, dass es bei diesem Ereignis mehrere Tote und Verletzte gegeben habe. Nach diesem Vorfall hat die militärische Zensurabteilung des zionistischen Regimes die Veröffentlichung weiterer Details untersagt, was die Tiefe des Sicherheitseinbruchs in den Reihen der Besatzer verdeutlicht.

Zeitgleich mit diesem Ereignis hat die Armee des zionistischen Regimes ihre Luftangriffe auf die Gebiete östlich von Khan Yunis, Al-Dair und Jabalia verschärft. Unterdessen nimmt die Atmosphäre der Anspannung und Besorgnis innerhalb der militärischen und Sicherheitsinstitutionen Tel Avivs zu.

Als Reaktion auf diesen Vorfall kritisierten einige Siedler die Armeekommandanten in den sozialen Medien und schrieben: „Ist der Schutz von Yasser Abu Shabab das Vergießen des Blutes unserer Soldaten wert? Das ist eine Farce!“

Dieser Vorfall hat ernste Fragen hinsichtlich der Zerbrechlichkeit der Sicherheitsstruktur des zionistischen Regimes in den besetzten Gebieten und der Möglichkeit der Infiltration von Widerstandskämpfern in die von den Besatzern unterstützten Söldnergruppen aufgeworfen.