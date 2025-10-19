Hamas: Wir sind nicht an einer Beteiligung an den Regierungsvereinbarungen in Gaza interessiert

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera erklärte Hazem Qassem, Sprecher der Hamas-Bewegung in Gaza, dass die Bewegung nicht daran interessiert sei, sich an den administrativen Regelungen zur Regierungsführung in Gaza zu beteiligen, forderte jedoch die Beschleunigung der Bildung eines Sozialunterstützungskomitees, das die Kontrolle über die Angelegenheiten in Gaza übernehmen soll.

Er betonte, dass die Regierungsinstitutionen in Gaza ihre Tätigkeit fortsetzen werden, bis das Sozialunterstützungskomitee die Kontrolle über die Lage übernimmt.

Hazem Qassem fügte hinzu: „Die zweite Phase des Gaza-Waffenstillstandsabkommens ist eine komplexe Phase, die einen nationalen Konsens erfordert.“

Er sprach über die im Einklang mit der nationalen Haltung unternommenen Schritte und fügte hinzu: „Die laufenden Verhandlungen bestätigen den vorübergehenden Charakter der israelischen Präsenz in Gaza, der auch im Abkommen erwähnt wird. Die Hamas wird diese Angelegenheit mit den Vermittlern und den Garantieländern des Abkommens verfolgen und bekräftigt gleichzeitig ihr legitimes Recht auf Widerstand gegen die Besatzer im palästinensischen Gebiet mit geeigneten Methoden.“