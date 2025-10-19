Israelische Kampfjets bombardieren 20 Ziele in Gaza; Katz' Drohungen

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Palestine Today behaupten Medien des zionistischen Regimes, dass die Luftwaffe dieses Regimes bisher zwanzig Ziele in den Gebieten Rafah und Deir al-Balah in Gaza bombardiert habe.

Trotz der Dementi einer Verletzung der Waffenruhe im Süden Gazas durch Qassam griffen Kampfjets des zionistischen Regimes 20 Punkte in verschiedenen Gebieten Gazas an.

Gleichzeitig gab Netanjahus Büro in seinem Namen bekannt, dass der Premierminister des zionistischen Regimes Angriffe auf Ziele der Widerstandsbewegung angeordnet habe.

Andererseits behauptete auch der Kriegsminister des zionistischen Regimes, Israel Katz: „Die Hamas wird heute eine harte Lektion lernen, damit sie versteht, dass die israelische Armee den Schutz ihrer Soldaten und die Verhinderung von Schaden für sie sehr ernst nimmt. Wir haben der Armee Befehle erteilt, gegen militärische Ziele der Hamas in Gaza vorzugehen. Die Hamas wird einen hohen Preis für jede Schießerei und jede Verletzung der Waffenruhe zahlen, und wenn sie die Botschaft nicht versteht, werden die Angriffe eskaliert.“