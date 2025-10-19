Erklärung der Qassam-Brigaden zur Bergung der Leiche eines weiteren israelischen Gefangenen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera gaben die Izz ad-Din al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas-Bewegung, eine Erklärung ab, in der sie mitteilten, dass sie die Leiche eines weiteren zionistischen Gefangenen gefunden hätten und diese übergeben würden, wenn die Bedingungen dafür geschaffen seien.

In der Erklärung der Qassam-Brigaden heißt es: „Wir haben heute im Zuge der andauernden Suchoperation die Leiche eines weiteren israelischen Gefangenen gefunden und werden sie heute übergeben, wenn die Bedingungen vor Ort günstig sind.“

Der militärische Flügel der Hamas-Bewegung betonte, dass jede Eskalation seitens der Zionisten die Suche, Sondierung und Bergung von Leichen behindern werde, was die Rückführung der Leichen der getöteten Israelis durch das Besatzungsregime verzögern werde.

Diese Nachricht erfolgt, während die Qassam-Brigaden heute, am Sonntag, als Reaktion auf den Vorwurf der Verletzung der Waffenruhe nach dem Vorfall in Rafah eine Erklärung abgaben, in der sie ihre volle Verpflichtung zur Einhaltung aller Vereinbarungen, insbesondere der Waffenruhe im gesamten Gazastreifen, bekräftigten.