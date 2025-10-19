Hajibabayi: Die Zeit für praktische Maßnahmen gegen das zionistische Regime ist gekommen

Laut dem ABNA-Korrespondenten betonte Hamidreza Hajibabayi, der Vizepräsident des Islamischen Konsultativrates, der eine parlamentarische Delegation zur Teilnahme an der 151. Sitzung der Versammlung der Interparlamentarischen Union (IPU) nach Genf leitet, in seiner Rede unter Hinweis auf die Verbrechen des zionistischen Regimes gegen das unterdrückte palästinensische Volk: Heute sind die Weltgemeinschaft und internationale Institutionen daran gehindert, ihre Hauptaufgabe, die Verteidigung des Friedens, der Gerechtigkeit und der Menschenwürde, zu erfüllen, und unter solchen Umständen müssen die Parlamente als wahre Vertreter der Nationen die Stimme des wachen Gewissens der Menschheit sein.

Hajibabayi erklärte, dass jetzt die Zeit für praktische Maßnahmen gegen das zionistische Regime gekommen sei, und sagte: Basierend auf den jüngsten Entwicklungen in der Region unterbreitet die Islamische Republik Iran spezifische Vorschläge zur Bekämpfung der Verbrechen des zionistischen Regimes.

Er fügte hinzu: Diese Vorschläge wurden wie folgt bekannt gegeben:

Verabschiedung verbindlicher Gesetze durch die Parlamente der islamischen Länder für einen vollständigen wirtschaftlichen, kommerziellen und politischen Boykott des zionistischen Regimes. Einrichtung eines speziellen parlamentarischen Ausschusses im Rahmen der Parlamentarischen Union der OIC-Mitgliedstaaten (PUIC) zur ständigen Verfolgung von Kriegsverbrechen und zur Verweisung des Falles des zionistischen Regimes an zuständige internationale Gerichte. Erleichterung der Lieferung humanitärer Hilfe nach Gaza durch Koordinierung zwischen den Parlamenten, der Organisation für Islamische Zusammenarbeit und den Roten Halbmond-Gesellschaften der Länder. Unterstützung der Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Al-Quds al-Sharif (Jerusalem) als Hauptstadt und entschiedener Widerstand gegen jeglichen Teilungsplan oder neue auferlegte Formen. Verabschiedung von Gesetzen, die die Einreise zionistischer Beamter verbieten und die diplomatischen Beziehungen zu diesem Regime auf nationaler und regionaler Ebene abbrechen.

Der Vizepräsident des Parlaments betonte die Notwendigkeit sofortiger Maßnahmen und fügte hinzu: Die Islamische Republik Iran unterstützt jede Initiative und Bemühung zur Beendigung des Krieges und zur Entsendung humanitärer Hilfe nach Gaza und hat stets Schritte unternommen, um den Völkermord zu stoppen, die Besatzungstruppen abzuziehen, die palästinensischen Gefangenen freizulassen und die Rechte des palästinensischen Volkes zu verwirklichen.

Er stellte klar: Wir haben alle unsere diplomatischen Kapazitäten, insbesondere auf regionaler Ebene, in der Organisation für Islamische Zusammenarbeit und in den Vereinten Nationen, genutzt, um Druck auf das zionistische Regime und seine Unterstützer auszuüben, damit die Verbrechen eingestellt und die Besatzer aus Gaza abgezogen werden.

Hajibabayi betonte: Jeder Waffenstillstand oder jede vorübergehende Vereinbarung sollte nicht dazu führen, dass Gerechtigkeit und die strafrechtliche Verantwortung der Kriminellen vergessen werden. Die Weltgemeinschaft hat die Pflicht, die Befehlsgeber und Täter des Völkermords und der Kriegsverbrechen in Gaza zu identifizieren und strafrechtlich zu verfolgen; andernfalls wird sich die Geschichte wiederholen.

Er richtete sich an die Parlamente der islamischen Länder und sagte: Unsere wahre Stärke liegt in der politischen, moralischen und Glaubenseinheit der islamischen Umma. Wenn wir heute schweigen, werden wir morgen alle Opfer desselben ungerechten Systems, das Gerechtigkeit und Menschlichkeit zerstört hat.

Der Vizepräsident des Parlaments betonte: Wir müssen von dieser Sitzung eine klare Botschaft über die Entschlossenheit und den Willen der muslimischen Nationen zur Beendigung der Besatzung und zur Wiederherstellung der Würde Palästinas an die Welt senden. Die islamische Umma wird nicht tatenlos zusehen und ist der Vorreiter für einen gerechten Frieden und den Widerstand gegen Unterdrückung.

Abschließend ehrte er das Andenken der Märtyrer des palästinensischen Widerstands und sagte: Die Islamische Republik Iran bekräftigt ihre entschlossene Unterstützung für den legitimen Widerstand des palästinensischen Volkes, das Recht auf Selbstbestimmung, die Rückkehr der Vertriebenen und die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Al-Quds al-Sharif als Hauptstadt. Nur durch die Einheit der islamischen Umma, parlamentarische Solidarität und die Wiederherstellung der globalen Gerechtigkeit kann eine freie, gerechte Zukunft und ein dauerhafter und ehrenhafter Frieden erreicht werden.