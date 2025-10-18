Westliche Medien verzerren systematisch die Realität, präsentieren einseitige Analysen und betreiben eine strukturierte Propaganda. Diese absichtliche Verdrehung der Tatsachen – durch bewusst gewählte Überschriften – verleiht aggressiven und völkerrechtswidrigen Politiken einen Anschein von Legitimität und zielt darauf ab, die globale öffentliche Meinung zu manipulieren.

ParsToday hat einige Beispiele solcher Schlagzeilen untersucht:

Reuters: „Waffenstillstandsvorschlag für Israel bietet Gelegenheit, seine internationale Isolation zu beenden“

Bereits die Wortwahl „Vorschlag“ in dieser Überschrift ist irreführend. In Wirklichkeit war Tel Aviv gezwungen, einem Waffenstillstand im Krieg gegen Gaza zuzustimmen, da keines seiner erklärten Ziele erreicht wurde – weder die Zerschlagung der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, noch die Befreiung der zionistischen Gefangenen oder die Besetzung des Gazastreifens.

Zugleich spricht die Überschrift von einer „Beendigung der Isolation Israels“ – einer Isolation, die im Gegenteil durch die fortgesetzten Kriegsverbrechen des Regimes in Gaza stetig zunimmt und weltweit auf wachsende Ablehnung stößt. Ein Waffenstillstand kann das verbrecherische Gesicht des israelischen Regimes keineswegs verändern und wird Tel Aviv weder aus seiner politischen noch wirtschaftlichen Isolation befreien.

Euronews: „Familien der in Iran inhaftierten Franzosen: Cécile und Jacques stehen am Rande des Zusammenbruchs und ihr Leben ist in Gefahr“

Cécile Kohler und Jacques Paris – zwei französische Staatsbürger – wurden vor rund drei Jahren in Iran wegen Spionage verhaftet.

Die emotional gefärbte Wortwahl von Euronews zeigt deutlich die gezielte politische Ausrichtung des Senders. Begriffe wie „Familien“, „Zusammenbruch“ und „Lebensgefahr“ sollen Mitgefühl erzeugen und von der zentralen Tatsache ablenken: den Spionagevorwürfen.

Durch die bewusste Auslassung der rechtlichen und sicherheitsbezogenen Hintergründe seitens der iranischen Justiz konstruiert Euronews eine einseitige, emotional aufgeladene Erzählung. Ziel ist die Diskreditierung der Islamischen Republik, die Verzerrung ihres internationalen Ansehens und die Erhöhung des diplomatischen Drucks auf Teheran.

Euronews: „Trump warnt Hamas: Wenn ihr das Blutvergießen in Gaza fortsetzt, werdet ihr vernichtet“

Auch hier übernimmt das westliche Medium die israelische Argumentation vollständig. Die Schlagzeile suggeriert, dass allein Hamas für das Blutvergießen verantwortlich sei, während die Rolle Israels bei der fortgesetzten Tötung von Zivilisten und beim Völkermord in Gaza völlig verschwiegen wird.

Das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte hat jedoch wiederholt betont, dass das Besatzungsregime gezielt auf Einschüchterung und Angst setzt, mehr als dreißig Waffenstillstandsabkommen gebrochen hat und weiterhin humanitäre Hilfslieferungen blockiert. Diese Fakten bleiben in westlichen Medienberichten systematisch unerwähnt.

BBC: „Trump bestätigt, CIA den Auftrag für Operationen in Venezuela erteilt zu haben“

Diese Formulierung zeigt die fortschreitende Normalisierung des Interventionsrechts Washingtons und dient der Stärkung des Narrativs einer angeblichen „Führungsrolle“ der USA in der Welt. Gleichzeitig lenkt die Überschrift die Aufmerksamkeit des Publikums von der völkerrechtswidrigen Natur der US-Einmischung gegen Caracas ab.