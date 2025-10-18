„Al-Aqsa-Sturm“: Architektur einer militärischen und nachrichtendienstlichen Niederlage

Die Operation „Al-Aqsa-Sturm“ vom 7. Oktober 2023, das Meisterwerk Sinwars, war keine spontane Reaktion, sondern das Ergebnis jahrelanger präziser Vorbereitung. Sinwar hatte zuvor gewarnt: „Die Hamas wird die ganze Welt gegen Israel aufstellen. “ Mit einfachen Mitteln – Handgranaten, leichten Drohnen und Bodeneinsätzen – stellte diese Operation die sogenannte „Eiserne Kuppel“, Symbol israelischer Überlegenheit, bloß.

Der ehemalige Generalstabschef des zionistischen Regimes, Aviv Kochavi, gab zu, dass die Hamas durch „die Illusion einer ruhigen Südfront“ die israelische Armee überrascht habe. Auch der bekannte israelische Journalist Ben Caspit bezeichnete die Operation als „die schwerste, schmerzhafteste und demütigendste Niederlage in der Geschichte Israels“.

Im militärischen Bereich zerstörte der Al-Aqsa-Sturm den Mythos der „unbesiegbaren Armee“. Nach zwei Jahren Krieg steht Israel vor über 1152 getöteten Soldaten und 80.000 Verwundeten – darunter 26.000 mit schweren psychischen Traumata. Der Krieg dauert an, ohne die erklärten Ziele – die Zerschlagung der Hamas und die Rückführung der Gefangenen – zu erreichen. Das Vertrauen in die politischen und militärischen Institutionen des zionistischen Regimes ist zusammengebrochen. Netanyahu verschärfte die inneren Spannungen durch rechtsextreme Ernennungen, sodass Präsident Isaac Herzog sogar vor einem „Bürgerkrieg“ warnte.

Diese Niederlage ist struktureller Natur: Hochtechnologische, milliardenschwere Systeme haben ihre Wirksamkeit gegen asymmetrische Guerillataktiken verloren. Sinwar zeigte, dass selbst einfache Waffen die Grundlagen feindlicher Macht erschüttern können.

Diplomatische und wirtschaftliche Dimensionen: Der Zusammenbruch der globalen Erzählung

Märtyrer Sinwar verstand die Bedeutung des „Krieges der Narrative“ und machte den Al-Aqsa-Sturm zu einer Plattform, um das wahre Gesicht des zionistischen Regimes zu entlarven. Seine Voraussage, dass Israels Krieg als illegitim wahrgenommen werden würde, wurde Realität: Von den Völkermordvorwürfen vor dem Internationalen Strafgerichtshof bis zu Forderungen nach Anklagen gegen israelische Führer auf internationaler Ebene.

Die israelische Zeitung Haaretz schrieb: „Vor dem Krieg war die palästinensische Sache von der globalen Agenda verschwunden – jetzt steht sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. “

Die diplomatischen Erfolge Sinwars sind greifbar: Im Mai 2024 empfahl die UN-Generalversammlung mit 143 Stimmen die Vollmitgliedschaft Palästinas. Die Zahl der Staaten, die Palästina anerkennen, stieg von 138 auf 159 – darunter Norwegen, Irland, Spanien, Slowenien, Großbritannien, Frankreich, Kanada, Australien und Portugal.

Diese Entwicklung ist Ausdruck weltweiter Volksbewegungen: 45.000 Demonstrationen in 800 europäischen Städten, 90.000 Demonstranten in Sydney und massive Proteste in Asien und Lateinamerika. In den USA zeigte eine Pew-Umfrage im März 2025, dass 60% der Bevölkerung eine negative Haltung gegenüber Israel haben – besonders die junge Generation, die in Ablehnung des Zionismus heranwächst.

Auch im Kulturbereich formierte sich Widerstand: 1.300 Filmschaffende weltweit, darunter auch aus Hollywood, unterzeichneten eine Erklärung zum Boykott israelischer Institutionen – als Antwort auf die Versuche des Regimes, Influencer mit 7.000-Dollar-Verträgen zur Manipulation der Narrative zu gewinnen.

Die Wirtschaft des zionistischen Regimes befindet sich infolge dieser Entwicklungen in schwerer Rezession. Die Militärausgaben stiegen 2024 auf 47 Milliarden Dollar – ein Anstieg von 65% gegenüber den Vorjahren. Die öffentliche Verschuldung überstieg 2025 bereits 70% des Bruttoinlandsprodukts, mit Prognosen eines Haushaltsdefizits von bis zu 16% bis 2030. Der Abzug von mehr als 1.700 Investoren aus dem Inland und der Rückgang wirtschaftlicher Aktivitäten sind direkte Folgen des Al-Aqsa-Sturms. Der israelische Journalist Ben-Dror Yemini schrieb dazu: „Gaza siegte durch Universitäten, Medien und Gewerkschaften – die Hamas brachte Israel wirtschaftlich und diplomatisch an den Rand des Zusammenbruchs. “

Sinwars Vermächtnis: Symbol für Einheit und Beständigkeit des Widerstands

Sinwars Vermächtnis geht weit über seine Person hinaus und verkörpert den Geist des globalen Widerstands. Er machte den palästinensischen Kampf zu einem universellen Anliegen der islamischen Welt.

Sein heroischer Märtyrertod – im stundenlangen, ungleichen Kampf gegen Dutzende Zionisten, selbst schwer verwundet, aber standhaft – widerlegte die Lügen über „Verstecken in Tunneln“ oder „menschliche Schutzschilde“. In der offiziellen Erklärung der Hamas zum Jahrestag seines Märtyrertodes heißt es: „Die Flammen des Al-Aqsa-Sturms werden niemals erlöschen; das Blut der Führer ebnet den Weg für kommende Generationen. “

Sinwar wurde – wie Qassem Soleimani und Sayyed Hassan Nasrallah – zu einer globalen Symbolfigur des Freiheitskampfes und zum Architekten der moralischen Niederlage des zionistischen Regimes.

Verwirklichte Versprechen: Von der Freilassung der Gefangenen bis zur globalen Revolution

Ein Jahr nach seinem Märtyrertod sind Sinwars Versprechen Wirklichkeit geworden. „Die Gefangenen werden frei sein“ – dieses Versprechen manifestierte sich im historischen Austausch „Sturm der Freien“, bei dem 1.968 palästinensische Gefangene, darunter viele mit lebenslanger Haftstrafe, im Gegenzug zu 20 lebenden israelischen Gefangenen und den Leichnamen weiterer Soldaten freikamen. Der israelische Sender Channel 7 bezeichnete diesen Austausch als „Treue zu Sinwars Versprechen“.

Die Hamas erklärte: „Der Feind scheiterte und musste einer Waffenruhe zustimmen. “ Auch Sinwars anderes Versprechen, „die Welt gegen Israel aufzubringen“, wurde Wirklichkeit: von massiven Studentenprotesten in den USA bis hin zu weltweiten Solidaritätskundgebungen. In Großbritannien stieg die negative Wahrnehmung Israels seit 2013 um 61%.

Sinwar entlarvte die angebliche „Opferrolle“ Israels und machte das Regime zum Symbol globaler Völkermordpolitik – vergleichbar mit der Rolle Vietnams für die USA oder Algeriens für Frankreich.

Die unumkehrbare Niederlage des zionistischen Regimes

Ein Jahr nach seinem Märtyrertod ist Yahya Sinwar zum Ausgangspunkt einer neuen Ära geworden. Durch die Architektur der Operation „Al-Aqsa-Sturm“ besiegelte er die unumkehrbare Niederlage des zionistischen Regimes: militärisch durch den Zusammenbruch der Armee, diplomatisch durch internationale Isolation und wirtschaftlich durch strukturelle Rezession.

Sinwars Erbe – die Einheit des Widerstands, die Inspiration für kommende Generationen und die Verwirklichung großer Versprechen wie die Freilassung der Gefangenen und die Wiederbelebung Palästinas – garantiert die Fortdauer des Ideals. Wie die Hamas in ihrer Erklärung betonte: „Die Fahne wird niemals zu Boden fallen. “

Sinwar lehrte die Welt, dass Wille und Glaube stärker sind als Technologie.