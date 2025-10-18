Admiral Sayyari: Keine Bedrohung kann die Sicherheit Irans erschüttern

Laut ParsToday sagte Admiral Habibollah Sayyari, Stabschef und Koordinator der iranischen Armee, am Freitag vor den Studenten der Offiziersuniversität Imam Ali (a. s.): „Wenn du Frieden anstrebst, dann sei bereit für jeglichen Krieg. “ Diese weise Aussage von Imam Ali (a. s.) zeige, dass dauerhafter Frieden und Sicherheit nur im Schatten von Stärke, Bereitschaft und Abschreckung entstehen können.

Der Stabschef der iranischen Armee würdigte die hohe Stellung der Märtyrer und erinnerte an ihre Tapferkeit im Heiligen Verteidigungskrieg. Er betonte: „Die edlen Märtyrer der Armee haben mit der Hingabe ihres Lebens die territoriale Integrität, die Unabhängigkeit und die Würde des islamischen Iran verteidigt. Sie ließen nicht zu, dass auch nur ein Stück des heiligen Bodens des Vaterlandes in die Hände des Feindes fällt. Heute sind die Streitkräfte die würdigen Fortsetzer ihres ruhmreichen Weges und müssen mit Glauben, Mut und Aufrichtigkeit die hohen Ideale der Islamischen Revolution verteidigen. “

Admiral Sayyari verwies auf den Geist der Opferbereitschaft und der Vaterlandsliebe unter den iranischen Kämpfern und zitierte den legendären Piloten der Luftwaffe, Märtyrer Generalmajor Mohammad Khalatbari: „Wenn auch nur ein Staubkorn meines Landes an den Stiefel eines feindlichen Soldaten haftet, werde ich es mit meinem Blut abwaschen. “ Diese Worte, so Sayyari, zeigten die Tiefe der Liebe und des Stolzes der iranischen Kämpfer für ihr Vaterland und die Ideale der Revolution.

Der Koordinator der iranischen Armee unterstrich weiter die Hauptaufgaben der Armee: „Die Mission der Armee lässt sich in drei Schlüsselbegriffen zusammenfassen – den Schutz der territorialen Integrität, die Wahrung der Unabhängigkeit und die Verteidigung des heiligen Systems der Islamischen Republik Iran. Diese drei grundlegenden Prinzipien leiten alle Aktivitäten, Ausbildungen und Programme der Armee auf allen Ebenen. “

Zum Abschluss betonte Admiral Sayyari die Notwendigkeit, den Weg des Selbstvertrauens und der nationalen Stärke fortzusetzen: „Die heutige Macht der Armee der Islamischen Republik Iran beruht auf Glauben, Einsicht, Disziplin und der Befolgung der Anweisungen des Revolutionsführers. Solange diese Grundsätze in den Streitkräften verankert sind, wird keine Bedrohung die Sicherheit und Unabhängigkeit des islamischen Iran erschüttern können. “