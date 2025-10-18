Imam Khamenei: „Wenn wir in der Wirtschaft stark werden, werden Sanktionen sinnlos.“

das KHAMENEI.IR zitiert, sagte Ayatollah Khamenei dies in einer Rede während eines Treffens mit dem Vorsitzenden und den Mitgliedern des Expertenrates. Der Führer der Islamischen Revolution bemerkte: „Wenn wir in der Wirtschaft stark werden, werden Sanktionen überflüssig. Wenn wir im Inland wirtschaftliche Autorität erlangen, werden sie selbst nach wirtschaftlichen Beziehungen suchen. Sie werden nicht nur keine Sanktionen verhängen, sondern wenn wir Sanktionen verhängen, werden sie kommen und sagen: ‚Verhängen Sie keine Sanktionen.‘“

Die Ehre einer Nation hängt von ihrer Stärke ab

Bei einem Treffen mit dem Vorsitzenden und den Mitgliedern des Expertenrates betonte Imam Khamenei außerdem: „Die jahrzehntelange Erfahrung der Islamischen Republik zeigt, dass wir uns stärken müssen – intellektuell, politisch, wirtschaftlich, wissenschaftlich und kulturell. Wenn wir stark werden, gewinnen wir natürlich Ehre. Heute hängt die Ehre einer Nation in der Welt davon ab.“

Der Feind widersetzt sich der Autorität der Islamischen Republik

Diesbezüglich fügte der Revolutionsführer bei einem Treffen mit jungen iranischen Akademikern hinzu: „Der Feind widersetzt sich der Autorität der Islamischen Republik. Welches Element oder welche Machtquelle auch immer in der Islamischen Republik vorhanden ist, der Feind widersetzt sich ihr. Wir müssen versuchen, die Machtelemente innerhalb der Islamischen Republik zu stärken. Einerseits ist es die Wissenschaft, die Sie studieren. Sie ist das wahre Schlachtfeld und die Quelle der Macht des Landes. Das andere ist die Verteidigungskraft, diese Raketenfrage und diese lauten Worte. Diese Verteidigungskraft muss von Tag zu Tag zunehmen – und das wird sie auch, trotz der Feindschaft. Das dritte ist die Wirtschaftskraft. Konzentrieren Sie sich auf die Wirtschaftskraft. Wirtschaftskraft kann nicht erlangt werden, indem man von diesem oder jenem abhängig ist. Unsere Wirtschaft muss im Inland gestärkt werden, das heißt, es muss dieselbe Widerstandswirtschaft betrieben werden, deren Politik angekündigt wurde und befolgt werden muss.“

Eine starke Wirtschaft ist die Grundlage für nationale Ehre, Sicherheit und Autorität

Unterdessen fragte Imam Khamenei bei einer Versammlung von Pilgern des Heiligen Schreins von Imam Reza (a.s.): „Was wollen wir für Iran und unsere Nation? Wohin sollen das Land und die Nation gelangen? Wir wollen nationale Sicherheit für die iranische Nation, wir wollen nationale Ehre, wir wollen die Gesundheit des Volkes, wir wollen das Allgemeinwohl, wir wollen umfassenden Fortschritt, wir wollen Unabhängigkeit von den globalen Mächten, wir wollen die Entfaltung talentierter Menschen, wir wollen die Befreiung und Erlösung von gesellschaftlichen Übeln wie Sucht und Korruption – das sind die Dinge, die wir im materiellen Bereich anstreben. Wie können diese also erreicht werden? Wie können nationale Ehre, nationale Sicherheit, nationale Autorität und umfassender Fortschritt erreicht werden? Meiner Meinung nach ist dies ohne eine starke Wirtschaft nicht zu erreichen. Was wir brauchen, ist eine starke Wirtschaft, eine starke Produktion und ein starkes Management, eine starke, sichere und eigenständige Wirtschaft, die nicht von anderen abhängig ist.“