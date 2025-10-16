Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) gab der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak bekannt, dass Russland und Syrien vereinbart hätten, bald eine Sitzung des gemeinsamen Staatsausschusses zur Entwicklung der Handels- und Wirtschaftskooperation zwischen den beiden Ländern abzuhalten.

Nowak sagte nach den russisch-syrischen Gesprächen: „Wir haben uns darauf geeinigt, dass in Kürze eine Sitzung des zwischenstaatlichen Ausschusses zur Entwicklung der Handels- und Wirtschaftskooperation stattfinden wird. Syrien braucht den Wiederaufbau seiner Infrastruktur, und Russland ist in der Lage, dabei Hilfe zu leisten.“

Er fügte hinzu: „Generell besteht bei uns ein gemeinsames Verständnis dafür, dass Syrien jetzt Wiederaufbau benötigt. Viele Infrastrukturen des Landes, einschließlich der Energie-, Eisenbahn- und Verkehrsinfrastruktur, wurden zerstört. Unsere Unternehmen sind am Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und der Wiederherstellung des Energiesektors interessiert; ein Sektor, der bereits während der Sowjetunion aufgebaut wurde.“

Öl und Wiederaufbau im Mittelpunkt des Treffens von Putin und Dschulani in Moskau

Russlands Fokus auf den syrischen Ölsektor Nowak erklärte: „Russische Unternehmen sind seit langem in syrischen Ölfeldern tätig. Einige dieser Felder müssen entwickelt werden, andere wurden gestoppt, und es gibt auch neue Felder. Wir sind bereit, an all diesen Projekten teilzunehmen.“

Er fügte hinzu: „Unsere Unternehmen sind daran interessiert, russische Ausrüstung innerhalb Syriens einzusetzen, und dieses Thema wurde beim Treffen zwischen den beiden Präsidenten ausführlich erörtert.“

Auch im Bereich der humanitären Hilfe betonte der stellvertretende russische Ministerpräsident, dass dieses Thema während der Verhandlungen erörtert wurde. Ihm zufolge sei die syrische Seite an der Einfuhr von Weizen, Lebensmitteln und Medikamenten interessiert, und die Arbeit an diesen Themen werde beginnen.

Treffen der Staatschefs Russlands und Syriens Der russische Präsident Wladimir Putin führte heute Mittwoch im Kreml ein über zweieinhalbstündiges Gespräch mit Ahmad al-Shara, bekannt als Abu Muhammad al-Dschulani, dem Präsidenten der syrischen Übergangsregierung.

Al-Shara betonte bei dem Treffen: „Das neue Syrien ist dabei, seine strategischen und politischen Beziehungen zu allen Ländern, insbesondere zu Russland, wieder aufzubauen und wiederherzustellen. Syrien respektiert alle früheren mit Russland unterzeichneten Abkommen und ist bestrebt, die Natur dieser Beziehungen neu zu definieren.“

Er fügte hinzu: „Wir respektieren alle früheren Abkommen mit Russland und möchten die Beziehungen auf der Grundlage der Unabhängigkeit, der nationalen Souveränität, der territorialen Integrität und der Sicherheitsstabilität Syriens, die mit der regionalen und globalen Stabilität verbunden ist, neu definieren.“

Im Gegenzug betonte Putin, dass zwischen Russland und Syrien seit Jahrzehnten eine besondere Beziehung bestehe und diese Beziehungen stets auf den Interessen des syrischen Volkes beruhten. Er betonte auch die Bereitschaft Moskaus, regelmäßige Konsultationen mit Damaskus über das Außenministerium zu führen.