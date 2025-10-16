Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf RIA Novosti gab der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius heute am Mittwoch in einer Rede bekannt, dass sein Land im Rahmen des NATO-Plans für die Liste der vorrangigen Anforderungen für die Ukraine den Kauf amerikanischer Waffen für die Ukraine mit einem Betrag von 500 Millionen Dollar finanzieren werde.

Der deutsche Verteidigungsminister fuhr fort: „Dieses Paket wird Luftverteidigungssysteme, Patriot-Systeme, Radargeräte, Präzisionsmunition und Raketen umfassen.“

Laut Al Jazeera sagte Boris Pistorius: „Wir werden die ukrainische Armee unterstützen, und Berlin wird mit der Ukraine zusammenarbeiten, um die militärischen Industrien zu stärken. Wir beabsichtigen, Kampfflugzeuge auf dem polnischen Militärstützpunkt in Malbork zu stationieren, um die Ostflanke der NATO zu schützen.“

US-Präsident Donald Trump behauptete kürzlich, dass die Ukraine mit der Finanzierung von US-Waffenkäufen durch die Europäer immer noch in der Lage sei, ihre territorialen Ziele zu erreichen.