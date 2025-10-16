Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf RIA Novosti wiederholte US-Finanzminister Scott Bessent heute am Mittwoch in einer Rede erneut die feindseligen Positionen der Regierung seines Landes gegenüber Peking.

Der US-Finanzminister erklärte diesbezüglich: „Washington bereitet zusammen mit seinen Verbündeten eine gemeinsame Antwort auf die Handelsbeschränkungen Chinas vor. Washington ist optimistisch hinsichtlich der Lösung der Handelsstreitigkeiten mit China; Kontakte hierzu finden auf sehr hoher Ebene statt. Die europäischen Verbündeten müssen bereit sein, Zölle auf chinesische Waren zu erheben, die mit dem Kauf von russischem Öl in Verbindung stehen.“

Scott Bessent behauptete mit einer demagogischen Behauptung: „Die Vereinigten Staaten streben keine Eskalation der Handelskonfrontation mit China an und beabsichtigen nicht, der chinesischen Wirtschaft zu schaden, und hoffen, dass die Handelskonfrontation eingedämmt wird! Ich bestätige, dass die US-Zölle China beeinflussen!“

Laut der Nachrichtenagentur Al Jazeera behauptete dieser amerikanische Beamte: „Der Kauf von russischem Öl durch China stärkt die russische Kriegsmaschinerie in der Ukraine. Präsident Trump erwartet immer noch, den chinesischen Präsidenten in Südkorea zu treffen. Wenn China ein unzuverlässiger Partner für die Welt sein will, müssen wir uns von ihm trennen.“

Bezüglich der Fortsetzung des „Government Shutdown“ dieses Landes nach 2 Wochen sagte er auch: „Der Government Shutdown könnte die amerikanische Wirtschaft bis zu 15 Milliarden Dollar pro Tag kosten.“

Die chinesische Regierung hatte zuvor die Exportbeschränkungen für mehrere Kategorien von Ausrüstung und Rohstoffen, die bei der Herstellung seltener Mineralien verwendet werden, verlängert.