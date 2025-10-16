Trumps Behauptung: Wir werden die Hamas entwaffnen

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera behauptete US-Präsident Donald Trump in lächerlichen Äußerungen, der Iran sei aufgrund der Maßnahmen der USA und Israels nicht mehr stark.

Er sagte: „Wenn der Iran Atomwaffen baut, werden wir ihn erneut angreifen.“

Der US-Präsident fügte hinzu: „Wir werden Indien nicht helfen, Öl aus Russland zu kaufen. Der indische Premierminister hat mir versichert, dass er kein Öl von Russland kaufen wird.“

Trump, der sagte, er sei mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine unzufrieden, erklärte: „Ich glaube, Präsident Putin ist daran interessiert, den Krieg mit der Ukraine zu beenden.“

Der US-Präsident sagte: „Ich glaube, wir werden in der Lage sein, den Krieg in der Ukraine zu beenden, und Putin will das.“

In einem anderen Teil seiner Rede sagte Trump: „Die CIA wurde ermächtigt, Operationen in Venezuela durchzuführen.“

Der US-Präsident behauptete, dass die meisten Drogen aus Venezuela in die USA gelangen, und erklärte: „Wir haben die Möglichkeit der Drogeneinfuhr in die Vereinigten Staaten auf dem Seeweg beseitigt.“

Trump sagte: „Wir sind derzeit auf der Suche nach einer Bodenaktion gegen die Drogenkartelle.“

Der US-Präsident behauptete weiter: „Wir haben im Nahen Osten ein historisches Abkommen zur Beendigung jahrelangen Leidens und Konflikts gefeiert, und das war wunderbar, und alle Länder, sogar unsere feindlichen Länder, kamen zusammen und unterstützten das Gaza-Abkommen.“

Er sagte, die Hamas suche nach den Leichen der getöteten israelischen Gefangenen, und einige der Leichen befänden sich in Tunneln.

Trump erklärte: „Wir wollen, dass die Hamas ihre Waffen abgibt, und wenn sie es nicht selbst tun, werden wir es tun.“

Der US-Präsident sagte: „Ich denke, wir werden die Situation in Gaza gut handhaben, und ich sehe keine Aussicht auf eine militärische Intervention der USA.“

Trump, der erklärte, dass wir uns in einem Handelskrieg mit China befänden, sagte: „Wir haben mit Hilfe von Zöllen mehrere Kriege beendet.“

Der US-Präsident erklärte, dass der Hass zwischen Putin und Selenskyj ein Hindernis für die Beendigung des Krieges sei. Der US-Präsident fügte hinzu: „Wir dürfen nicht zulassen, dass das Gaza-Abkommen scheitert.“