Russia Today: Flugzeug des US-Kriegsministers meldet Notfall

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna berichtete die Nachrichtenagentur Russia Today soeben in ihrem Telegram-Kanal über die Meldung eines Notfalls im Flugzeug des US-Kriegsministers.

Laut diesem Medium stellte das Flugzeug vom Typ Boeing „C-32“ seinen Transponder auf den Notfallcode 7700 ein und änderte kurz nach dem Verlassen von Brüssel den Kurs in Richtung England.

Das Flugzeug sank auf 10.000 Fuß ab, was auf einen Kabinendruckabfall hindeutet.

Bisher wurden keine weiteren Nachrichten oder Informationen zu diesem Thema veröffentlicht.