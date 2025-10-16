Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera behauptete Pete Hegseth, der US-Kriegsminister, in einer Rede, nur um dem narzisstischen Präsidenten seines Landes zu gefallen: „Der Krieg in der Ukraine muss enden, so wie es Präsident Trump in Gaza und im Nahen Osten (Westasien) getan hat.“

Der US-Kriegsminister fuhr fort, mit dem Ziel, den materiellen Reichtum der Europäer unter dem Vorwand von Waffenlieferungen an die Ukraine zu erhalten, und fügte hinzu: „Die Europäer müssen weiterhin die Hauptverantwortung für die Verteidigung dieses Kontinents tragen. Die Zeit für ein Ende des Krieges in der Ukraine ist gekommen. Wenn dieser Krieg nicht endet, sind die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten zur Abschreckung bereit.“

Dies geschieht, obwohl Moskau bisher wiederholt betont hat, dass die Lieferung westlicher Waffen an die Ukraine das Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld nicht ändern wird, da die Ukraine mit einem akuten Mangel an Arbeitskräften sowie massenhafter Fahnenflucht und Dienstflucht konfrontiert ist.

US-Präsident Donald Trump behauptete kürzlich, dass die Ukraine mit der Finanzierung von US-Waffenkäufen durch die Europäer immer noch in der Lage sei, ihre territorialen Ziele zu erreichen.

Diese Behauptung steht in direktem Gegensatz zu seiner früheren Einschätzung, in der er gesagt hatte, die Ukraine habe „keine Karten“ in der Hand, um zu spielen!