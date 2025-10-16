Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Al-Yaum gaben die Ezzeddin-al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas-Bewegung, bekannt, dass sie ihren Verpflichtungen bezüglich der Übergabe der Leichen zionistischer Gefangener nachgekommen seien.

Die Al-Qassam-Brigaden bekräftigten, dass der Widerstand das Vereinbarte erfüllt habe, und fügten hinzu: „Der Widerstand hat alle lebenden zionistischen Gefangenen und die Leichen, die sich in seinem Besitz befanden, übergeben.“

Al-Qassam erklärte außerdem, dass „die Bergung der verbleibenden Leichen unter den Trümmern große Anstrengungen und spezielle Ausrüstung erfordert, und wir werden uns bemühen, dieses Dossier abzuschließen.“

Die Zeitung „Times of Israel“ behauptete zuvor unter Berufung auf ihre Quellen, dass die Hamas-Bewegung den Vermittlern mitgeteilt habe, sie habe beschlossen, die Leichen von vier weiteren zionistischen Gefangenen an diesem Mittwoch an Tel Aviv zu übergeben.

Diesem Bericht zufolge steigt die Zahl der übergebenen Leichen mit der Übergabe der Leichen dieser zionistischen Gefangenen auf 12.

Gemäß der Waffenstillstandsvereinbarung sollen die Leichen von 28 zionistischen Gefangenen an die israelische Seite übergeben werden. Gestern wurden vier weitere Leichen an das Rote Kreuz übergeben.

Dabei stellt die Bergung der Leichen zionistischer Gefangener unter den Trümmern nach 2 Jahren des Gaza-Krieges eine große Herausforderung dar, und aus diesem Grund sind Analysten der Meinung, dass das zionistische Regime diesen Vorwand missbraucht, um die Einfuhr humanitärer Hilfe in den Gazastreifen zu beschränken.