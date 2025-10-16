  1. Home
Schüsse auf einen israelischen Bus westlich von Ramallah

16 Oktober 2025 - 08:59
News ID: 1739110
Source: ABNA
Schüsse auf einen israelischen Bus westlich von Ramallah

Nachrichtenquellen berichteten von einer Schießerei in der Nähe einer zionistischen Siedlung westlich von Ramallah, bei der 5 Menschen verletzt wurden.

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Shahab meldeten die Medien des zionistischen Regimes, dass erste Berichte auf Schüsse auf einen israelischen Bus auf der Straße 443 westlich von Ramallah hindeuten.

Einige Quellen berichteten von 5 Verletzten bei diesem Vorfall und betonten, dass der Zustand von 3 Verletzten kritisch sei.

Der Fernsehsender 13 des zionistischen Regimes bezeichnete den Vorfall ebenfalls als kriminell und gab an, dass 5 Personen dabei schwer verletzt wurden, wobei für zwei Personen kaum noch Hoffnung bestehe (fast aufgegeben wurde).

Laut dem Bericht dieses zionistischen Mediums ereignete sich die Schießerei in der Nähe der Siedlung Modi'in.

Weitere Details wurden nicht gemeldet.

