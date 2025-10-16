Israelischer Drohnenangriff auf den Südlibanon

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Nashra erklärten libanesische Quellen, dass die israelische Drohne ein Fahrzeug in der Ortschaft Kafra an der Al-Assi-Straße ins Visier genommen habe.

Weitere Details wurden noch nicht gemeldet.

Diese Angriffe erfolgen im Rahmen der täglichen und anhaltenden Verletzung des Waffenstillstands durch das zionistische Regime.

Kampfjets des zionistischen Regimes bombardierten am frühen Samstagmorgen unter Verletzung des libanesischen Luftraums und wiederholter Verletzung des Waffenstillstands eine Ausstellung für Fahrzeuge und schwere Straßenbaumaschinen wie Bulldozer und andere in der Ortschaft Msayleh in der Provinz Sidon. Durch die Angriffe des zionistischen Regimes wurden schwere Straßenbaumaschinen stark beschädigt, eine Person wurde getötet (zum Märtyrer) und mehrere verletzt.